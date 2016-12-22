臨停方便就好？新竹人受不了

照片中，只見一名坐輪椅的阿伯，遭違停汽車逼往快車道，另名行動不便需要攙扶的婦人，也因汽車違停讓他行走在馬路上，這些令人怵目驚心的照片，引來網友熱議。（記者王駿杰翻攝自新竹大小事）

2016-12-22 13:29

〔記者王駿杰／新竹報導〕民眾反映，新竹市地狹人稠，不少馬路雖畫設紅線，卻佈滿違規臨停的汽、機車，有些貪圖方便的駕駛，甚至連人行道都不放過，讓輪椅族、行動不便者只能步履闌珊走在馬路上與車爭道，這些都是「新竹街頭的日常」，希望相關單位能重視。

新竹市警察局交通隊組指出，警方每天都視轄區狀況及需要編排交通稽查、交整等勤務，並不定時執行各項交通違規取締，且市區道路併排、路口及公車站等違規停車情形，一直是警察局取締拖吊重點，警方將持續加強取締違規停車，以維交通順暢。

有民眾在臉書「新竹大小事」ＰＯ文，並附上多張違停亂象照片，指出「這些都是新竹街頭的日常...很多人說放寬心，習慣就好...我的小心願是 警察先生不要也習以為常...勸導代替取締有沒有用，大家心理有數。」

照片中，只見一名坐輪椅的阿伯，遭違停汽車逼往快車道，另名行動不便需要攙扶的婦人，也因汽車違停讓他行走在馬路上，這些令人怵目驚心的照片，引來網友熱議。

不少網友回應「市區停車位真的不多嗎？我看根本是懶得走路跟想省停車費吧」、「自私自利的人太多了，真希望執法單位能硬起來」、「 很多人認為停一下沒關係，但是殊不知這樣的行為已經嚴重到影響其他用路人的安全了。」

照片中，只見一名坐輪椅的阿伯，遭違停汽車逼往快車道，另名行動不便需要攙扶的婦人，也因汽車違停讓他行走在馬路上，這些令人怵目驚心的照片，引來網友熱議。（記者王駿杰翻攝自新竹大小事）