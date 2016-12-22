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洩漏個資給電玩業者 警判緩刑

2016-12-22  13:47

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警局湖內分局吳姓警員與謝姓電玩業者熟識，涉嫌以警用電腦幫業者調查求職者前科資料15次，因吳員認罪，且未發現彼此有對價關係，高雄地院依公務員洩漏國防以外秘密消息罪，判他有期徒刑2年，得易科罰金，緩刑5年，但須支付公庫10萬元及接受5場法治教育，緩刑期間保護管束。

謝姓電玩業者在台南市、高雄市經營多家賭博性電子遊藝場，被控行賄台南、高雄及屏東8名員警，經台南地檢署依貪汙、洩密等罪嫌起訴，目前由台南地方法院審理中。

判決指出，謝姓業者為了解求職者的品德操守及個人資料，去年1月至9月請託熟識的吳姓警員，幫忙查詢求職者的刑案資料，或對方所駕車輛的車籍資料，吳並未拒絕，先後15次利用警方電腦系統共幫對方查詢，共提供17人3車的資料給業者的會計或兒子。

檢方偵辦員警疑包庇電玩弊案時，查到吳竟幫業者調查求職者資料，依瀆職罪嫌起訴，吳自白認罪；案發後，市警局已將他調職到旗山分局。

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