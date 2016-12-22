大溪高中工安意外禍因 疑壓送車操作不當

2016-12-22 13:12

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市大溪區大溪高中新建圖資大樓昨日發生嚴重工安意外，工地現場監視器顯示，壓送車在混凝土預拌車離開後，轉動輸送混凝土的澆置管，工人們說，澆置管底盤轉動1公分、頂端澆置管轉動約1公尺，估計轉動了6秒，澆置管轉動6公尺，以致勾到模板與鷹架，是釀禍主因。

桃園地檢署檢察官黃柏嘉今日上午前往大溪高中的工地現場調查，並訪談相關人員，檢方指出，死者多為頭頸胸腹部與四肢多發性頓創、顱內出血、顱顏面骨粉碎性骨折，致出血性休克死亡。

大溪高中新建圖資大樓工地的監視器畫面顯示，事發前，預拌混凝土車離開後，負責輸送混凝土的壓送車，澆置管底盤卻轉動了6秒，工人們說，可能是壓送車駕駛與5樓工人透過對講機聯繫時發生失誤，壓送車才會轉動澆置管底盤，估計頂端的澆置管轉動約6公尺，成為勾到模板與鷹架的禍源。

被檢方訪談的勞安人員透露，勞動處、勞檢所對工地不定時抽檢，都沒有重大缺失，事發當天，保護工人的基本安全設施，包含安全帽、安全母鎖、防墜網、三角交叉拉桿也都有。

對此，檢察官也前往工人們墜落的花台處調查，因花台長約20公尺、寬約5公尺、深約50公分的範圍內，都已在救難人員救人時被大幅破壞，相關安全措施是否齊備、肇事原因，都還有待調查。

死亡的工人家屬們上午完成招魂儀式後，正忙著辦理後事，桃園市長鄭文燦已指示市府相關人員，每位死者發送給家人20萬元職災慰問金，設籍桃園的廖忠仁、黃秀妹另加發10萬元慰問金。