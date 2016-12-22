把保險箱打開！搶匪這樣闖進江蕙家中

2016-12-22 12:50

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市58歲的陳金標日前闖進江蕙家中行搶，持兇器毆傷江弟，更持西瓜刀挾持江蕙，要求他們交出屋內財物，甚至大喊：「把保險箱打開」，最後陳金標在外傭跟江蕙的極力反抗下受傷逃離，昨晨落網。

警方調查，陳嫌穿著深色上衣，還戴著口罩帽子，提著疑犯案後要變裝的衣物直闖江蕙位於6樓的住處，先按門鈴引江弟開門，趁隙闖進屋內後大喊：「我要搶劫」，並毆傷江弟，之後見江蕙跟外傭趕來，持刀挾持江蕙，要求她打開屋內的保險箱，交出珠寶。

警方表示，但因為6樓住處內並無保險箱，江蕙與陳嫌僵持近10分鐘，趁陳嫌鬆懈防備，用手肘往後撞擊、推開陳金標，一旁外傭護主心切，立刻衝上前抱住陳金標腰部，江蕙則趁機脫逃，反抗時試圖奪刀手遭劃傷、頭部撞到地板受傷，陳金標見行搶未果，留下變裝衣物及凶器逃逸。