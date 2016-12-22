| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 社會

把保險箱打開！搶匪這樣闖進江蕙家中

2016-12-22  12:50

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市58歲的陳金標日前闖進江蕙家中行搶，持兇器毆傷江弟，更持西瓜刀挾持江蕙，要求他們交出屋內財物，甚至大喊：「把保險箱打開」，最後陳金標在外傭跟江蕙的極力反抗下受傷逃離，昨晨落網。

警方調查，陳嫌穿著深色上衣，還戴著口罩帽子，提著疑犯案後要變裝的衣物直闖江蕙位於6樓的住處，先按門鈴引江弟開門，趁隙闖進屋內後大喊：「我要搶劫」，並毆傷江弟，之後見江蕙跟外傭趕來，持刀挾持江蕙，要求她打開屋內的保險箱，交出珠寶。

警方表示，但因為6樓住處內並無保險箱，江蕙與陳嫌僵持近10分鐘，趁陳嫌鬆懈防備，用手肘往後撞擊、推開陳金標，一旁外傭護主心切，立刻衝上前抱住陳金標腰部，江蕙則趁機脫逃，反抗時試圖奪刀手遭劃傷、頭部撞到地板受傷，陳金標見行搶未果，留下變裝衣物及凶器逃逸。

廣告
  • 嫌犯陳金標昨晨落網。（記者游承霖攝）

    嫌犯陳金標昨晨落網。（記者游承霖攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 江蕙 陳金標
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：把保險箱打開！搶匪這樣闖進江蕙家中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.