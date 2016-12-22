| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 社會

豬舍遭竊 現場菸蒂DNA是他但不起訴

2016-12-22  12:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮1處私人閒置豬舍，遭人入侵並遺失多組種花鐵架及花瓶，警方將現場遺留1瓶保特瓶罐及菸蒂送驗分析，結果顯示，菸蒂上DNA為新竹縣44歲黃姓男子；警方依竊盜罪嫌將黃男送辦，但檢方認為，豬舍已閒置且鐵門開啟，任何人都可能進入，雖菸蒂為黃男所留，但無法證明鐵花架及花瓶是黃男所竊，裁定不起訴。

竹南警方調查，黃男於102年8月間，進入楊姓被害人所有位於竹南鎮公義里內的1處閒置豬舍，涉嫌偷走豬舍內大型花瓶2支及多組種花鐵架。經警方前往採證，在現場圍牆內發現多根菸蒂及1瓶保特瓶水，研判為竊嫌所留，遂送刑事局化驗並分析比對。

比對結果於日前出爐，菸蒂上的唾液DNA，顯示為黃男，警方通知黃男到案說明，並依竊盜罪嫌將他送辦。

不過，黃男於警詢及檢察官偵訊時，都辯稱，他曾經去過豬舍，但只是去看看，沒有竊取花瓶及種花鐵架，否認行竊。

經檢方調查，該豬舍已經閒置，且平日無人居住，豬舍鐵門也是開啟狀態，任何人均可能進入該豬舍。且警方現場採集到跡證，僅菸蒂為黃男所留，其他保特瓶水並非黃男所留，難以排除有其他人涉案可能，加上無積極證據認定黃男行竊，裁定不起訴處分。

廣告
  • 菸蒂上DNA為新竹縣44歲黃姓男子；警方依竊盜罪嫌將黃男送辦，但檢方認為，豬舍已閒置且鐵門開啟，任何人都可能進入，雖菸蒂為黃男所留，但無法證明鐵花架及花瓶是黃男所竊，裁定不起訴。（記者彭健禮翻攝）

    菸蒂上DNA為新竹縣44歲黃姓男子；警方依竊盜罪嫌將黃男送辦，但檢方認為，豬舍已閒置且鐵門開啟，任何人都可能進入，雖菸蒂為黃男所留，但無法證明鐵花架及花瓶是黃男所竊，裁定不起訴。（記者彭健禮翻攝）

  • 菸蒂上DNA為新竹縣44歲黃姓男子；警方依竊盜罪嫌將黃男送辦，但檢方認為，豬舍已閒置且鐵門開啟，任何人都可能進入，雖菸蒂為黃男所留，但無法證明鐵花架及花瓶是黃男所竊，裁定不起訴。（記者彭健禮翻攝）

    菸蒂上DNA為新竹縣44歲黃姓男子；警方依竊盜罪嫌將黃男送辦，但檢方認為，豬舍已閒置且鐵門開啟，任何人都可能進入，雖菸蒂為黃男所留，但無法證明鐵花架及花瓶是黃男所竊，裁定不起訴。（記者彭健禮翻攝）

  • 菸蒂上DNA為新竹縣44歲黃姓男子；警方依竊盜罪嫌將黃男送辦，但檢方認為，豬舍已閒置且鐵門開啟，任何人都可能進入，雖菸蒂為黃男所留，但無法證明鐵花架及花瓶是黃男所竊，裁定不起訴。（記者彭健禮翻攝）

    菸蒂上DNA為新竹縣44歲黃姓男子；警方依竊盜罪嫌將黃男送辦，但檢方認為，豬舍已閒置且鐵門開啟，任何人都可能進入，雖菸蒂為黃男所留，但無法證明鐵花架及花瓶是黃男所竊，裁定不起訴。（記者彭健禮翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： DNA 偷竊 竊盜 豬舍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：豬舍遭竊 現場菸蒂DNA是他但不起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.