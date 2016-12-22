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奧客槓店家怒打「110」10幾通 員警到場還被嗆

吳男把火鍋店家玻璃打破。（記者陳薏云翻攝）

2016-12-22  12:29

〔記者陳薏云／台北報導〕奧到不行！新北市一名53歲吳姓男子，日前到永和區平價吃到飽涮涮鍋消費，要借插座充手機卻又不自備充電線，店家委婉告知無充電設備可借，吳男卻怒打10幾通「110」，要控告店家公然侮辱，之後更回店內破壞玻璃裝潢，從下午6點鬧到凌晨4點，浪費社會資源，讓警方非常無奈。

吳男7日晚間6時許，在永和區中正路的涮涮鍋店用餐，因手機沒電請店家幫忙充電，但又沒自備充電器材，遭店家婉拒後心生不滿，竟狂call「110」十幾通要提告公然侮辱，警方到場後，吳男又表示不提告，等警方離去又再撥打電話報案，店家也只能無奈在一旁看。

警方到場後，吳男連警方都嗆:「你是中華民國的警察嗎？身分證拿出來」，再度當著警察的面撥打「110」，更要警察「馬上離開」，失控戲碼長達近半小時。

等到晚間8時許，吳男用拳頭擊碎店家走道玻璃，店家嚇的立刻報警，警方到場處理後發現吳男受傷，先送往永和耕莘醫院救治，店家也低調表示不要提告，只希望吳男趕快離開店內。

原以為事情告一段落，不料吳男凌晨1時許，又從北市搭計程車回到永和耕莘醫院，卻不願支付車資，司機氣得報警，警方到場後發現「怎麼又是同一個人！」警方苦口婆心勸「你不付車資，會被提告詐欺」，吳男卻氣得罵警方「警察沒有緊急基金嗎！我沒有錢」，最後警方當頭棒喝「你這樣是浪費國家資源」，並將吳男依詐欺現行犯帶回派出所。

吳男遭上銬帶回後，一改囂張態度，立刻向司機表示，將會用信用卡支付，並與司機達成和解，鬧了整整近8小時，讓警方痛斥「浪費國家資源！」

警方也呼籲，110為緊急報案電話，無故撥打110報案專線，經勸阻不聽者，將依社會秩序維護法第85條第4款規定「無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，處拘留或新臺幣1萬2仟元以下罰鍰。」

吳男當警察面再度撥打「110」（記者陳薏云翻攝）

吳男以拳頭擊破火鍋店玻璃。（記者陳薏云翻攝）

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