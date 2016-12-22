大溪高中鷹架倒塌5死 勘驗檢警：出血性休克死亡

2016-12-22 12:20

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市大溪高中昨天發生圖資大樓新建工程鷹架倒塌意外，造成5名工人身亡，桃園地檢署檢察官黃柏嘉與勞動部職業安全衛生署北區中心人員，今早會同消防局、警方，再度前往大溪高中勘驗，了解案發過程。

檢警初步研判，5名死者死因主要是頭頸胸腹部及四肢多發性鈍創、顱內出血、顱顏面骨粉碎性骨折，導致出血性休克死亡 。