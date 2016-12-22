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新營火警一家五口亡 議長探家屬允助善後

2016-12-22  12:22

［記者王涵平／台南報導］本月17日新營區火警造成1家5口身亡，南市議長賴美惠今日探視家屬，家屬盼協助財產清查、理賠等問題，賴美惠致贈慰問金並允協調相關單位協助善後。

火警造成陳姓民眾1家5口葬身自家開設的貨運行，賴美惠上午探視陳姓民眾的父母，致贈慰問金3萬元，並詢問有無需要協助之處。

當地中營里長蔡牧謙表示，陳姓民眾的父母、弟弟對於兒子、哥哥的生意往來毫無所悉，希望相關單位能協助家屬了解金融機構往來資料，以便處理遺產後續事宜。

陳姓民眾的弟弟說，哥哥貨運行內的貨物以及鄰居遭受火災波及，相關理賠的法律問題希望獲得協助。

此外，蔡牧謙透露，陳姓民眾的父母年紀已過7旬，白天看似堅強面對，但晚上卻常以淚洗面，希望社工等單位能介入，給予心理等相關面向的輔導。

賴美惠協調在地市議員提供家屬免費法律諮詢，也允諾協調財政局、國稅局等相關單位，希望協助家屬了解罹難者相關的金融機構往來等財產清查，同時請各界愛心團體給予家屬支持，幫助早日走出傷痛。

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  • 本月17日新營區火警造成1家5口身亡，南市議長賴美惠今日探視家屬，家屬盼協助財產清查、理賠等問題，賴美惠致贈慰問金並允協調相關單位協助善後。（記者王涵平攝）

    本月17日新營區火警造成1家5口身亡，南市議長賴美惠今日探視家屬，家屬盼協助財產清查、理賠等問題，賴美惠致贈慰問金並允協調相關單位協助善後。（記者王涵平攝）

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