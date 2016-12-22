大溪高中工安意外 將發死者家屬25到30萬元慰問金

大溪高中新建圖資大樓工程發生意外釀5死。（記者周敏鴻攝）

2016-12-22 12:17

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市大溪高中昨發生工安意外，導致5名工人死亡，其中，徐建成、王顯民、黃振益為桃園市民，市府將發放20萬元職災慰問金，連同勞動部10萬元職災慰問金，總共是30萬元；至於廖忠仁、黃秀妹非桃園市民，補助較少，但兩人具有原住民身分，市府另外發給家屬10萬元慰問金，總計廖忠仁慰問金為30萬元、黃秀妹則是25萬元。

市府勞動檢查處代理處長周賢平說，針對職災死亡者，市府訂有慰問金發放辦法，其中桃園市民20萬元，非市民5萬元，勞動部則一律10萬元，其中，黃秀妹為基隆人，因為基隆沒有職災死亡補助，她只有桃園的5萬元及勞動部10萬元的職災慰問金，總共15萬元，至於廖忠仁則是新北市民，新北市職災死亡補助為10萬元，家屬只能擇一領取，因此，連同勞動部補助，廖忠仁為20萬元，此外，廖忠仁、黃秀妹具原住民身分，桃園市政府原住民族行政局另補助10萬元，總計廖忠仁慰問金為30萬元、黃秀妹則是25萬元。

桃園市長鄭文燦今天受訪時也提到，職災死亡者，市民將發放20萬元職災慰問金，此外，原住民廖忠仁、黃秀妹雖未設籍桃園，但原住民族行政局另簽辦給10萬元的慰問金。

他說，目前桃園市勞動檢查仍由勞動部負責，與勞動部聯繫後，已經下令停工，這次災害的形成，檢察官跟勞檢單位仍在查明原因，到底是灌漿的錯誤、或者是施工不慎等，未來都要調查清楚，所有正在興建工程都要注重工地安全；也請大溪高中要做好工地隔離，並對學生做好心理輔導。