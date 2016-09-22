林秀濤出庭 反問被告「我接受了什麼關說？」
〔記者溫于德／台北報導〕特偵組日前指控立法院前院長王金平涉為民進黨立委柯建銘關說司法案件，也意外扯出時任高檢署檢察官林秀濤及其家人被監聽案件。林秀濤不滿被監聽，向前檢察總長黃世銘等4人提告損害賠償，求償台幣221萬5000元，全案今天上午再開，林秀濤當場指控「檢審會竟用『共識決』認定我關說」，反問「我接受了什麼關說？」
林秀濤、黃世銘在開庭前，就先入座旁聽席做準備；黃先入座，林要入座時，經過黃的前方，林看了他一眼，未再有其他互動，直到開庭。
開庭之初，雙方律師先簡單陳述意見，接著林秀濤接話，她說，2份保訓會決議僅僅具有建議性質，針對決議，她提起再申訴，保訓會因而撤銷決議，發回法務部，認為我未接受關說。她也因此請高檢署檢審會委員再查，替我平反。
「但檢審會連出席都不敢，竟用『多數決』，直接認為我關說」，林秀濤備感委屈；林接著再提申訴，這次保訓會要求需有新事證，才可提，「可是我有什麼新事證？」我確實有調卷、報告與寫簽呈，但「我接受了什麼關說？」
庭後，林秀濤律師林永頌表示，我們控告分為3部分；第一，在沒有任何符合通保法證據情況下，竟對林秀濤與林的女兒監聽，很不合理；二是，黃世銘時任檢察總長，竟將把對林秀濤訊問內容直接報告前總統馬英九、前行政院長江宜樺，已被刑事認定有洩密，當然也侵害到我們的權益，我們要求損害賠償、登報道歉。
第三，鄭深元、楊榮宗2位檢察官作證「林秀濤情緒不穩，會殘害自己，有急迫性，需要跟總統報告」，但監聽譯文很明顯可知，並未記載這些情形，所以我們也對他們提告。
林秀濤庭外未多說，僅針對黃世銘提到，「他（指黃世銘）在庭上一定要為自己辯駁」，才可能判輕點。黃世銘方面，則維持數次開庭說法，堅稱「我現在不是公眾人物，請勿拍我」，庭後不願多表意見。本件今天辯論終結，定下月31日下午2時20分宣判。
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