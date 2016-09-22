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太殘忍！ 拿水鴨當活靶 吹箭穿脖

2016-09-22  12:00

〔記者王駿杰／新竹報導〕惡劣吹箭客！有民眾發現，新竹公園麗池一隻水鴨的脖子上，竟插著一根長約30公分的吹箭，疑遭人虐待，趕緊通報公園里長林志雅，並向消防局請求協助，消防人員獲報趕抵，利用橡皮艇進行水面圍捕，將水鴨驅趕上岸，所幸無生命危險，已交由新竹動物園救治。

新竹市立動物園主任楊家民指出，獸醫先為這隻水鴨注射麻醉藥劑，發現其脖子上的吹箭雖長達30公分，所幸只貫穿脖子旁的皮肉，未傷及骨頭，經消毒縫合後已無大礙，但獸醫發現，水鴨的腹部有個約硬幣大的舊傷，且有感染現象，因此一併消毒處理。

動物保護及防疫所代理所長楊礎遠指出，以吹箭攻擊水鴨涉及蓄意虐待動物，已違反《動保法》第30條，可處1萬5千元以上，7萬5千元以下罰鍰，目前已和動物園及警方配合，將調閱周邊監視器，釐清吹箭人士身分。

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  • 新竹公園麗池一隻水鴨的脖子上，竟插著一根30公分長的吹箭。（記者王駿杰翻攝）

    新竹公園麗池一隻水鴨的脖子上，竟插著一根30公分長的吹箭。（記者王駿杰翻攝）

  • 消防人員獲報趕抵，利用橡皮艇進行水面圍捕，將水鴨驅趕上岸。（記者王駿杰翻攝）

    消防人員獲報趕抵，利用橡皮艇進行水面圍捕，將水鴨驅趕上岸。（記者王駿杰翻攝）

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