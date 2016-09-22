不能左轉硬要？ 拖吊車與義消上演危險僵持

2016-09-22 11:46

〔記者陳薏云／新北報導〕硬是想闖差點撞到義消！前天下午6時許，1輛高速公路特約拖吊車，下安坑交流道時，打算右轉安康路，由於該路段禁止右轉，1名義消揮舞指揮棒告知他不能轉，沒想到拖吊不顧義消站在其左側車頭，還一直往左行駛，差點撞上，最後義消仍堅持不放行，僵持近5秒後，拖吊車才走一步停一步的直走駛離。

網友將拖吊車的囂張行徑PO上「爆料公社」，網友紛紛回覆「驚嚇」，新店警分局交通分隊副隊長陳建平表示，從影片內容無法判拖吊車是否有違抗義消，或者企圖撞義消，另義消也沒有提告，且影片最後拖吊車也沒有違規，除非拖車確實有不服指揮違規左轉或迴轉的情況，即能以《道路交通管理處罰條例》處以1400元罰緩。

警方也感謝這名義消的盡忠職守，仍呼籲安全第一，若真發生硬闖狀況，宜用錄影照相檢舉為佳。