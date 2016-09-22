蕭曉玲解聘撤銷 鍾小平告柯文哲瀆職、圖利

2016-09-22 11:47

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕針對台北市長柯文哲撤銷前中山國中音樂教師蕭曉玲解聘處分，北市議員鍾小平今日至台北地檢署，控告柯文哲、北市教育局長湯志民瀆職、圖利，並要柯拿自己的錢出來賠。

前台北市中山國中音樂教師蕭曉玲，97年間因認為前台北市長郝龍斌的一綱一本政策，剝奪了教師的選書權，遂向法院提告但敗訴，事後被中山國中以教學不力、行為不檢為由解聘，但監察院在101年時糾正中山國中、北市教育局，認定解聘過程有重大瑕疵。

鍾小平批評，柯文哲違法亂紀，以廉政委員會聽證會的結論及監察院糾正，凌駕最高行政法院的判決結果，撤銷原解聘處分，已有9年未實際從事教職的蕭老師，教育局決定撤銷原解聘案，並補發蕭老師9年本薪，柯文哲、湯志民已涉圖利、瀆職。