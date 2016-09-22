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蕭曉玲解聘撤銷 鍾小平告柯文哲瀆職、圖利

2016-09-22  11:47

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕針對台北市長柯文哲撤銷前中山國中音樂教師蕭曉玲解聘處分，北市議員鍾小平今日至台北地檢署，控告柯文哲、北市教育局長湯志民瀆職、圖利，並要柯拿自己的錢出來賠。

前台北市中山國中音樂教師蕭曉玲，97年間因認為前台北市長郝龍斌的一綱一本政策，剝奪了教師的選書權，遂向法院提告但敗訴，事後被中山國中以教學不力、行為不檢為由解聘，但監察院在101年時糾正中山國中、北市教育局，認定解聘過程有重大瑕疵。

鍾小平批評，柯文哲違法亂紀，以廉政委員會聽證會的結論及監察院糾正，凌駕最高行政法院的判決結果，撤銷原解聘處分，已有9年未實際從事教職的蕭老師，教育局決定撤銷原解聘案，並補發蕭老師9年本薪，柯文哲、湯志民已涉圖利、瀆職。

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  • 北市議員鍾小平不滿市長柯文哲以廉政委員會聽證會的結論及監察院糾正，凌駕最高行政法院的判決結果，狀告柯文哲涉嫌瀆職、圖利。（記者謝君臨攝）

    北市議員鍾小平不滿市長柯文哲以廉政委員會聽證會的結論及監察院糾正，凌駕最高行政法院的判決結果，狀告柯文哲涉嫌瀆職、圖利。（記者謝君臨攝）

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