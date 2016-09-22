老翁買春…慘被私娼打到3度濺血、住院3天
2016-09-22 11:27
〔記者項程鎮／台北報導〕32歲私娼黃美玲租套房賣春，72歲彭姓老翁興沖沖上門，卻被缺錢的黃女飽以老拳強盜財物，彭翁被打到鼻血3度濺到牆上，黃女竟辯稱彭翁玩太hight才流鼻血，彭翁住院3天後報警，最高法院維持高等法院見解，依強盜罪判處黃女5年4月徒刑確定。
判決指出，黃美玲在新竹縣湖口鄉分租小套房接客，前年10月4日下午，彭翁上門買春，黃女見他頭髮花白，年老可欺，竟迅速鎖門，以拳頭和安全帽連續毆打已72歲的彭翁，要他交出財物。
彭翁被黃女打得滿臉是血，鼻血還飛濺到牆壁，留下「向上、向左下和向下」等3處血跡噴濺痕，黃女還嗆說：「不拿（錢）出來，就叫外面的小弟進來再打你一頓」，彭翁嚇得交出手機、身分證、證照和2萬元現金。
黃女懷疑彭翁沒有交出所有財物，又拿安全帽打他，將他打得臉部瘀血、腫脹、左側顱骨線性骨折，黃女懷疑將彭翁褲子有暗袋藏錢，把他褲子搶過去仔細檢查後，才趕走彭翁，彭翁到醫院治療後向警方報案。
黃女先向檢警辯稱彭翁「性交易完後，自己流鼻血」，牆上血跡與他無關，一審時，改口承認強取彭翁鑰匙、手機、身分證等物和零錢60元，高院審理時，法官提出她的安全帽上、接客套房牆壁上等處血跡，都驗出是彭翁的血跡等事證，黃女仍否認強盜財物，合議庭認為，黃女無悔意，依強盜罪判處5年4月徒刑，上訴後被最高法院駁回。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 和陳彥伯濕吻、熊抱 骨感妹身份遭起底！
- 萬噸肉食鱘魚逃入長江 生態浩劫將數十年
- 富岡海堤封鎖區 玩家闖入抓寶
- 歐洲權威氣象估：梅姬將增為強颱 恐襲擊南台灣
- 樂齡大學趕流行 屏大空拍機、擴增實境課最潮
- 線上影音大戰哈韓！搶播同步韓劇 《屍速列車》帶動韓國電影熱
- 台灣所得與財富排世界第2 綠委：這誰信啊？
- 埋設水量計 大園、蘆竹等九里10月2日停水2天
- 〈才一週大〉女嬰裝紙袋遺棄 狠心越母找到了
- 隱藏版理由！裘莉切乳後拒嘿咻 小布感情生變
- 認識20年 鍾小平不慎爆料陳彥伯外遇徵兆...
- 「阿原肥皂」澄清：部分商品遭查封
- 桌球》江宏傑萬人迷 曾有外國選手留房間號碼
- 凱升本月股價狂飆近70％ 伍豐有機會比價
- 追加預算案 市府：溝通爭取補救
- 9成黃魚疑走私來台 立委籲扶植養殖
- 立院初審通過 特偵組明年廢除
- 社論》影響很大的小事
- 第4代達文西 幫2歲童除腎結石
- 全球最佳大學排名 台大跌至195新低
- i7曜石黑登台 量稀搶抽號碼牌
- 農村再生補助將分流 農友憂衝擊
- 台郡Q3獲利增750% 訂單排到明年
- 延長賽全看高國輝 義大1分險勝統一
- 2局長被點名痛批 1道歉1澄清
- 瞧不起議員說惹議 林洲民改口
- 日航哆啦A夢班機啟程
- 收容難民 50國允再增36萬人
- 緊咬失言風波 議員要陳秀惠知所進退
- 雄女老師換腎 醫師正巧是愛徒
- 沒考上公務員很痛苦？呂秋遠：落榜不會死，死才會死
- 處理蕭曉玲案盼符程序正義 柯Ｐ：不希望循環暴力
- 強化地質知識 宜大設學習站
- 女孩們心碎！ 男神葛斯林秘娶伊娃？
- 嘉市議員遭襲案 小弟供出主謀
- 最愛的運動女神非福原愛 日男首選女排木村沙織
- 捲入布裘婚姻 瑪莉詠公開孩子爸駁謠言
- 想挽回戀情 男扮蜘蛛人卡6樓遮雨棚
- MLB》史上最快19轟 洋基菜鳥瞄準美聯新人獎（影音）
- 電競一哥微星 遭賣單調節股價小跌
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：老翁買春…慘被私娼打到3度濺血、住院3天
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分