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軍情局少校遭策反當共諜 判74年半減至18年
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老翁買春…慘被私娼打到3度濺血、住院3天

2016-09-22  11:27

〔記者項程鎮／台北報導〕32歲私娼黃美玲租套房賣春，72歲彭姓老翁興沖沖上門，卻被缺錢的黃女飽以老拳強盜財物，彭翁被打到鼻血3度濺到牆上，黃女竟辯稱彭翁玩太hight才流鼻血，彭翁住院3天後報警，最高法院維持高等法院見解，依強盜罪判處黃女5年4月徒刑確定。

判決指出，黃美玲在新竹縣湖口鄉分租小套房接客，前年10月4日下午，彭翁上門買春，黃女見他頭髮花白，年老可欺，竟迅速鎖門，以拳頭和安全帽連續毆打已72歲的彭翁，要他交出財物。

彭翁被黃女打得滿臉是血，鼻血還飛濺到牆壁，留下「向上、向左下和向下」等3處血跡噴濺痕，黃女還嗆說：「不拿（錢）出來，就叫外面的小弟進來再打你一頓」，彭翁嚇得交出手機、身分證、證照和2萬元現金。

黃女懷疑彭翁沒有交出所有財物，又拿安全帽打他，將他打得臉部瘀血、腫脹、左側顱骨線性骨折，黃女懷疑將彭翁褲子有暗袋藏錢，把他褲子搶過去仔細檢查後，才趕走彭翁，彭翁到醫院治療後向警方報案。

黃女先向檢警辯稱彭翁「性交易完後，自己流鼻血」，牆上血跡與他無關，一審時，改口承認強取彭翁鑰匙、手機、身分證等物和零錢60元，高院審理時，法官提出她的安全帽上、接客套房牆壁上等處血跡，都驗出是彭翁的血跡等事證，黃女仍否認強盜財物，合議庭認為，黃女無悔意，依強盜罪判處5年4月徒刑，上訴後被最高法院駁回。

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  • 老翁買春，被私娼打到濺血、住院3天。（示意資料照，記者蔡淑媛翻攝）圖中人物與本文無關

    老翁買春，被私娼打到濺血、住院3天。（示意資料照，記者蔡淑媛翻攝）圖中人物與本文無關

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