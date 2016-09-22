| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
軍情局少校遭策反當共諜 判74年半減至18年
 首頁 > 社會

缺錢找老東家惡作劇 離職員工被起訴

2016-09-22  11:16

［記者楊政郡／台中報導］57歲郭男遭維新保全公司資遣，法院也判決維新公司還要支付他18萬餘元，該公司在104年7月匯款給付，但105年3月郭某缺錢，異想天開竟持上述民事判決書，又向法院聲請強制執行查扣該公司5家銀行帳戶總計存款約80萬元，該公司提出異議，司法事務官詢問郭某，郭坦承已獲得清償，他的「惡作劇」惹來被依詐欺罪起訴。

起訴書指出，郭男原是維新公司員工，103年遭到資遣，法院判決維新公司還要支付他薪資及資遣費18萬3345元，維新公司沒有上訴而在判決後1個月內就匯款給郭男，還郵寄公文通知郭某已經給付完成。

但郭男在105年3月因缺錢花用，異想天開，想要再向公司要錢，持上述民事判決書向台中地院聲請強制執行，查封維新公司在5家銀行5個帳戶，總計存款約80萬元，台中地院民事執行處僅作形式審查，去函5家銀行查封5個帳戶，維新公司發現帳戶被查封，影響公司運作，大吃一驚，去函提出異議。

而強制執行案，當對方提出異議後，郭男依法要在期限內起訴，民事執行處司法事務官再次傳喚郭男，告知對方提出異議，郭男此時坦承維新公司已經給付過了。郭男的惡作劇，也惹來維新公司不滿提告，檢察官依詐欺未遂罪起訴。

廣告
  • 保全員示意圖與文無關。（資料照）

    保全員示意圖與文無關。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保全 惡作劇 資遣
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧照燒豬排
天涼吃個蔬菜粥
苦瓜小檔案
意想不到汽水妙用
轉寄

標題：缺錢找老東家惡作劇 離職員工被起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.