缺錢找老東家惡作劇 離職員工被起訴

2016-09-22 11:16

［記者楊政郡／台中報導］57歲郭男遭維新保全公司資遣，法院也判決維新公司還要支付他18萬餘元，該公司在104年7月匯款給付，但105年3月郭某缺錢，異想天開竟持上述民事判決書，又向法院聲請強制執行查扣該公司5家銀行帳戶總計存款約80萬元，該公司提出異議，司法事務官詢問郭某，郭坦承已獲得清償，他的「惡作劇」惹來被依詐欺罪起訴。

起訴書指出，郭男原是維新公司員工，103年遭到資遣，法院判決維新公司還要支付他薪資及資遣費18萬3345元，維新公司沒有上訴而在判決後1個月內就匯款給郭男，還郵寄公文通知郭某已經給付完成。

但郭男在105年3月因缺錢花用，異想天開，想要再向公司要錢，持上述民事判決書向台中地院聲請強制執行，查封維新公司在5家銀行5個帳戶，總計存款約80萬元，台中地院民事執行處僅作形式審查，去函5家銀行查封5個帳戶，維新公司發現帳戶被查封，影響公司運作，大吃一驚，去函提出異議。

而強制執行案，當對方提出異議後，郭男依法要在期限內起訴，民事執行處司法事務官再次傳喚郭男，告知對方提出異議，郭男此時坦承維新公司已經給付過了。郭男的惡作劇，也惹來維新公司不滿提告，檢察官依詐欺未遂罪起訴。