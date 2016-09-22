醉漢遭友遺棄路邊暴斃 警方揪出元凶

2016-09-22 11:14

〔記者蘇福男／岡山報導〕46歲劉男被人發現醉倒路邊暴斃，警方原以為是單純的意外，但見現場機車直立、拖鞋擺放整齊，認為案情不單純，經調閱路口監視器，逐步查出是其酒友謝男騎車棄屍，全案依遺棄致死罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

岡山警分局壽天派出所19日凌晨1點多，接獲民眾報案，指嘉興東路有人路倒，警員楊凱傑、曹庭勗趕往查看，發現男子渾身酒氣、不醒人事，且已無心跳，雖緊急送醫急救，但到院前已死亡。

由於劉男遺體並無外傷，口鼻有殘留嘔吐物，警方初步推測，恐因飲酒過量暴斃死亡，但壽天派出所長黃少軒發現死者的機車直立，拖鞋整齊擺在一邊，不像一般酒醉散亂狀況，機車也沒有撞擊痕跡，直覺悖於常理，遂通知人員進行現場蒐證鑑識。

天亮後，警方立即調閱周遭監視器，果然發現凌晨1點多時，有1名男子騎機車載著劉男到命案現場遺棄，由於該路段偏僻，且剛歷經颱風肆虐，周遭監視器多處毀損，案情一度膠著，警方鍥而不捨追查下，終讓謝男的身分曝光，經死者家屬指認無誤前往逮人。

謝男向警方供稱，案發當天劉男到他家續攤喝酒，凌晨劉男表示胸痛，他騎機車載劉男就醫，未料路經嘉興東路時，劉已癱軟無反應，他一時情急就將劉丟在路邊，因當時身上無手機，他徒步向附近水泥廠警衛求援代為報警，結果還是回天乏術。

黃少軒表示，謝嫌當天未直接通報119救援，事後未主動說明，警消到場時，現場監視器還拍到謝嫌混在人群中圍觀的身影，因此全案依遺棄致死罪移送偵辦。