庄內阿伯不見了！警、消、鄰居逾百人大搜山

中興警、消和大埤庄內民眾，大局上山找尋失蹤老人。（議員曾振炎提供）

2016-09-22 10:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市內興里大埤庄內的75歲曾姓老翁，21日中午外出即失蹤，家人昨天偏心不著後報警，今晨包括中興的警、消、義消和民防人員人員，以及大埤的民眾上百人議員曾振炎也加入找人行列，所幸上午近8時半，在山上草叢堆著牛老人家，身體狀況還不錯，讓大家鬆了一口氣。

75歲的曾姓老翁，有失智症狀，昨日中午沒有返家吃飯，家人就焦急地四處找尋，鄰居也幫忙找尋，但是毫無所獲，傍晚趕緊向中興警方報案，警消人員昨晚也繼續找人，庄內民眾推測老翁可能走到大埤山上，因天色昏暗，決定今晨再上山。

南投縣議員曾振炎清晨即加入搜山尋人行列，跟著警、消和庄內宗親上百人，在山區找人，邊找邊大聲呼喚老翁的名字，皇天不負苦心人，終於在上午8時20分許，發現老翁躺在草叢中，他也有微弱的聲音回應，曾振炎趕緊通報其他搜山人員這個好消息，而老翁平安地被找到，而且身體狀況還算良好，讓大家鬆了一口氣。