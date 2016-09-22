庄內阿伯不見了！警、消、鄰居逾百人大搜山
2016-09-22 10:59
中興警、消和大埤庄內民眾，大局上山找尋失蹤老人。（議員曾振炎提供）
〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市內興里大埤庄內的75歲曾姓老翁，21日中午外出即失蹤，家人昨天偏心不著後報警，今晨包括中興的警、消、義消和民防人員人員，以及大埤的民眾上百人議員曾振炎也加入找人行列，所幸上午近8時半，在山上草叢堆著牛老人家，身體狀況還不錯，讓大家鬆了一口氣。
75歲的曾姓老翁，有失智症狀，昨日中午沒有返家吃飯，家人就焦急地四處找尋，鄰居也幫忙找尋，但是毫無所獲，傍晚趕緊向中興警方報案，警消人員昨晚也繼續找人，庄內民眾推測老翁可能走到大埤山上，因天色昏暗，決定今晨再上山。
南投縣議員曾振炎清晨即加入搜山尋人行列，跟著警、消和庄內宗親上百人，在山區找人，邊找邊大聲呼喚老翁的名字，皇天不負苦心人，終於在上午8時20分許，發現老翁躺在草叢中，他也有微弱的聲音回應，曾振炎趕緊通報其他搜山人員這個好消息，而老翁平安地被找到，而且身體狀況還算良好，讓大家鬆了一口氣。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 和陳彥伯濕吻、熊抱 骨感妹身份遭起底！
- 萬噸肉食鱘魚逃入長江 生態浩劫將數十年
- 富岡海堤封鎖區 玩家闖入抓寶
- 歐洲權威氣象估：梅姬將增為強颱 恐襲擊南台灣
- 樂齡大學趕流行 屏大空拍機、擴增實境課最潮
- 線上影音大戰哈韓！搶播同步韓劇 《屍速列車》帶動韓國電影熱
- 台灣所得與財富排世界第2 綠委：這誰信啊？
- 埋設水量計 大園、蘆竹等九里10月2日停水2天
- 〈才一週大〉女嬰裝紙袋遺棄 狠心越母找到了
- 隱藏版理由！裘莉切乳後拒嘿咻 小布感情生變
- 認識20年 鍾小平不慎爆料陳彥伯外遇徵兆...
- 「阿原肥皂」澄清：部分商品遭查封
- 桌球》江宏傑萬人迷 曾有外國選手留房間號碼
- 凱升本月股價狂飆近70％ 伍豐有機會比價
- 追加預算案 市府：溝通爭取補救
- 9成黃魚疑走私來台 立委籲扶植養殖
- 立院初審通過 特偵組明年廢除
- 社論》影響很大的小事
- 第4代達文西 幫2歲童除腎結石
- 全球最佳大學排名 台大跌至195新低
- i7曜石黑登台 量稀搶抽號碼牌
- 農村再生補助將分流 農友憂衝擊
- 台郡Q3獲利增750% 訂單排到明年
- 延長賽全看高國輝 義大1分險勝統一
- 2局長被點名痛批 1道歉1澄清
- 瞧不起議員說惹議 林洲民改口
- 日航哆啦A夢班機啟程
- 收容難民 50國允再增36萬人
- 緊咬失言風波 議員要陳秀惠知所進退
- 雄女老師換腎 醫師正巧是愛徒
- 沒考上公務員很痛苦？呂秋遠：落榜不會死，死才會死
- 處理蕭曉玲案盼符程序正義 柯Ｐ：不希望循環暴力
- 強化地質知識 宜大設學習站
- 女孩們心碎！ 男神葛斯林秘娶伊娃？
- 嘉市議員遭襲案 小弟供出主謀
- 最愛的運動女神非福原愛 日男首選女排木村沙織
- 捲入布裘婚姻 瑪莉詠公開孩子爸駁謠言
- 想挽回戀情 男扮蜘蛛人卡6樓遮雨棚
- MLB》史上最快19轟 洋基菜鳥瞄準美聯新人獎（影音）
- 電競一哥微星 遭賣單調節股價小跌
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：庄內阿伯不見了！警、消、鄰居逾百人大搜山
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分