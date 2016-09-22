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軍情局少校遭策反當共諜 判74年半減至18年
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缺錢急賣槍 友人通風報信男遭警活逮

2016-09-22  11:21

〔記者曾健銘／新北報導〕20歲楊姓男子，日前因缺錢花用，以2萬元價格向黃姓男子兜售1把金牛座改造手槍，熟料，黃男因為積欠楊男1千元，2人先前又曾有嫌隙，黃男假意購買，卻趁著面交前偷偷報警，警方到場後當場人贓俱獲，逮捕21歲楊男與其23歲蔡姓女友。

警方調查，楊男因長期在工地打零工，無穩定收入，日前因缺錢花用，欲將收藏的金牛座改造手槍變賣兌現，遂透過臉書詢問黃男「幫我問有沒有人要買鐵、2萬」；據了解，楊男先前曾欺負過黃男的好友，讓黃男心有不甘，一直想找機會報仇，如今得知楊男非法持以槍枝，決定報復。

警方表示，20日接獲黃男報案，指稱有人要買賣槍枝，當晚將在新北市林口區麗園一街上某肉羹店面交，大批警員循線前往，果真一舉逮獲正在吃飯等買家的楊男情侶，從其隨身背包內搜出改造手槍1把；彈匣1個、子彈2顆。

偵訊時楊男承認缺錢花用才賣槍，該把槍枝是上網購買模型，再由友人幫忙改造成具有殺傷力的槍枝，平時做為防身用，得知自己遭朋友出賣，氣得痛罵：「不買就算了，還報警！」「沒義氣！」訊後依違反槍砲彈藥管制條例罪嫌將楊男、蔡女送辦。

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  • 楊男將改造手槍裝在隨身包包內。（記者曾健銘翻攝）

    楊男將改造手槍裝在隨身包包內。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方查扣改造手槍。（記者曾健銘翻攝）

    警方查扣改造手槍。（記者曾健銘翻攝）

  • 楊男向友人兜售改造槍枝。（記者曾健銘翻攝）

    楊男向友人兜售改造槍枝。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方逮捕楊男以及蔡姓女友。（記者曾健銘翻攝）

    警方逮捕楊男以及蔡姓女友。（記者曾健銘翻攝）

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