缺錢急賣槍 友人通風報信男遭警活逮

2016-09-22 11:21

〔記者曾健銘／新北報導〕20歲楊姓男子，日前因缺錢花用，以2萬元價格向黃姓男子兜售1把金牛座改造手槍，熟料，黃男因為積欠楊男1千元，2人先前又曾有嫌隙，黃男假意購買，卻趁著面交前偷偷報警，警方到場後當場人贓俱獲，逮捕21歲楊男與其23歲蔡姓女友。

警方調查，楊男因長期在工地打零工，無穩定收入，日前因缺錢花用，欲將收藏的金牛座改造手槍變賣兌現，遂透過臉書詢問黃男「幫我問有沒有人要買鐵、2萬」；據了解，楊男先前曾欺負過黃男的好友，讓黃男心有不甘，一直想找機會報仇，如今得知楊男非法持以槍枝，決定報復。

警方表示，20日接獲黃男報案，指稱有人要買賣槍枝，當晚將在新北市林口區麗園一街上某肉羹店面交，大批警員循線前往，果真一舉逮獲正在吃飯等買家的楊男情侶，從其隨身背包內搜出改造手槍1把；彈匣1個、子彈2顆。

偵訊時楊男承認缺錢花用才賣槍，該把槍枝是上網購買模型，再由友人幫忙改造成具有殺傷力的槍枝，平時做為防身用，得知自己遭朋友出賣，氣得痛罵：「不買就算了，還報警！」「沒義氣！」訊後依違反槍砲彈藥管制條例罪嫌將楊男、蔡女送辦。