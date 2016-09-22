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涉收賄關說 新北議員廖正良30萬元交保

2016-09-22  11:09

〔記者黃欣柏／台北報導〕廉政署日前接獲檢舉，指新北市議員廖正良涉嫌收受民眾賄賂，向新北市工務局人員施壓，替特定廠商關說，士林地檢署昨約談4名被告、5名證人，訊後諭令廖正良30萬元交保，涉嫌行賄的廖姓民眾及張姓白手套則各10萬元交保。

檢廉初步了解，廖正良涉嫌收受廖姓民眾賄賂，向工務局人員施壓，目前檢方仍在釐清廖是否確有收賄，還是被有心人士冒名關說。

據悉，廖姓業者是因位於汐止區的數百坪廠辦合一建物被認定是違建，疑因此找上廖正良協助關說，廉政署接獲檢舉後報請士檢指揮偵辦。（更新11：46分）

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  • 新北市議員廖正良。（資料照）

    新北市議員廖正良。（資料照）

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