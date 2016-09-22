逃犯當街搶劫計程車想脫逃 5分鐘被逮回

通緝犯從這間偵查庭內，推開法警奪門脫逃，5分鐘後被逮回。（記者黃良傑攝）

2016-09-22 11:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄地檢署今天召開記者會，相閱主任檢察官王啓明表示，一名王姓毒犯之前因毒品案遭判刑一年八個月，逃亡遭通緝，昨天抓到後下午3點多押送檢方，召開偵查庭，即將面臨入監服刑，因規定進入法庭需解手銬，不料，問完第一個毒品案後，法警拿筆錄給他簽名時，突發推開法警，衝出大門。

王啓明指出，開庭趁機脫逃的王嫌，不到5分鐘就被法警逮回，王嫌企圖搶奪計程車逃逸，迅速被法警追回，目前偵訊中，再追加一案法辦。

偵查庭雖已內鎖，但裡頭只有一法警，王嫌衝出後，直往大門，闖越法警室的戒線，衝往大門外排班計程車，企圖搶走計程車，不過，前後不到五分鐘就被壓制、逮回。

通緝犯從這間偵查庭內，推開法警奪門脫逃，5分鐘後被逮回。（記者黃良傑攝）