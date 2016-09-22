北市賓士男酒駕不肯吹…寧被扣車罰9萬

2016-09-22 10:41

〔記者王冠仁／台北報導〕一名年約30多歲的郭姓男子，今天凌晨0時許，駕駛一輛價值7百多萬的賓士E63轎車，由台北市中山北路右轉忠孝西路時， 遇到警方執行路檢勤務。

郭男喝酒心虛不願酒測，將轎車違停在路旁，不過此舉引起員警注意上前攔查，發現他渾身酒氣。

郭男面對警方酒測始終不願配合，警方最後對他開出9萬元的拒測罰單，並出動拖吊車將他的賓士車扣走。