好大膽！ 歹徒在地檢署前當街劫車 法警即刻救援

高雄地檢署昨日傳出逃犯當街劫車的案件。（記者黃志源攝）

2016-09-22 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕光天化日下，竟有人在莊嚴肅穆的地檢署外當街劫車。昨日（21日）下午在高雄地檢署前方道路上，一名毒犯劫走排班計程車司機的車輛，幸好有4、5名法警看狀況不對，連忙上前壓制歹徒。

綜合媒體報導，當時身穿白衣黑褲的計程車司機慌張地站在車外，拉扯已經坐在駕駛座上的歹徒，還好附近的法警見事態嚴重連忙一擁而上，將意圖劫車的男子拖出計程車。嫌犯一度還想掙脫逃跑，最終仍被法警壓制在地，乖乖束手就擒。

高雄地檢署襄閱王啟明指出，這名歹徒是因毒品案被判刑1年8月的王姓男子，在通緝到案後準備入監執行。當時王男被送往高雄地檢署出庭，依規定開庭時不能拘束被告人身自由，因此法警解開王男手銬。孰料在庭訊結束後，王男竟一路脫逃到大門還想搶劫計程車，隨即被法警包圍逮捕