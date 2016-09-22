歹徒當街丟炸彈引爆 彰化10多名警察險遭炸
吳永濠當街丟炸彈引爆，現場10多名員警被巨響嚇得四處查看。（記者湯世名翻攝）
〔記者湯世名／彰化報導〕男子吳永濠攜帶3枚土製炸彈與2名男女行經彰化市時，尾隨已久的警方一擁而上，3人見狀分頭逃逸，吳男竟把其中1枚炸彈隨手亂丟，但未引爆，警方旋即將3人逮回，不料就在警方清點贓物時，該枚被丟在街上的炸彈突然引爆，傳出巨響，還冒出火光，嚇壞10多名員警，所幸未釀傷亡，有員警氣得說「你是想炸死我們嗎？」吳男供稱土製炸彈是他人寄放，警方擴大偵辦中。
彰化縣警局接獲線報指出，34歲男子吳永濠，與21歲胡智程、19歲許欣燕這對男女朋友前晚出現在彰化市區，刑警大隊副大隊長林世明指揮偵二隊、偵三隊共出動10多名員警展開跟監，晚間7時40分3人開車行經彰化市中山路二段一家速食店下車準備用餐，警方見機不可失一擁而上，3人見狀分頭逃逸，警方也分頭追人，當街上演警匪追逐。
其中吳永濠奔逃途中，突然從包包內取出1枚土製炸彈隨手往大街上丟擲，追逐的員警並未發現，3名男女嫌犯旋即被逮，被員警帶回速食店門口，不料就在警方對3人身分清查與清點贓物時，10公尺外車水馬龍的中山路上突然傳出「轟」的一聲巨響，並冒出火光，10多名員警都嚇得四處張望，還有員警以為遭到其他共犯開槍攻擊，一度欲找掩護。
員警往街上循聲找去，發現地面有火藥及塑膠管線、膠帶等殘留物，帶回鑑定，這起引爆奇蹟似的未釀傷亡或車輛毀損。經警方質問，吳永濠始坦承「是我丟的啦！」有員警氣得說「你是想炸死我們嗎？」警方並從其包包內起出另2枚土製炸彈，外觀與該枚引爆的炸彈相同，另於該輛轎車內起出1把武士刀、毒品吸食器等贓物。吳男則供稱「這3枚土製炸彈是他人寄放在我這裡的。」
警方事後根據現場蒐證畫面發現，該枚被丟在街上的土製炸彈，原來是被1輛經過的休旅車輾壓過而引爆，發出巨響，所幸未釀成人員傷亡，該輛車也未毀損。員警餘悸猶存的說「萬一人員被炸傷或車輛被炸毀可不得了，還好炸彈威力不強，但現在想起仍覺得驚險！」全案在偵訊後，警方將3嫌依毒品、槍砲等罪嫌移送法辦。
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標題：歹徒當街丟炸彈引爆 彰化10多名警察險遭炸
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