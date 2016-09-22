裁切搬走公有倒木 男子涉竊盜被送辦
2016-09-22 10:15
新竹縣鳳岡派出所所長陳旭國輪休返家途中，在竹北市公墓旁，發現張姓男子涉嫌盜運公有的傾倒樹木，警方在偵訊後將張男依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。（記者廖雪茹翻攝）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕颱風傾倒木可不能任意撿拾！新竹縣鳳岡派出所所長陳旭國昨天輪休返家途中，在竹北市公墓旁，發現一名張姓男子以手推車搬運相思木塊到小貨車上，行跡可疑，隨即通報線上巡邏同事前來盤查；張男供稱受友人之託整理墓園，不知墓旁的傾倒木屬於公有樹木，才順道裁切後準備載走轉賣。訊後，警方將張男依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。
竹北警分局表示，56歲張姓男子向警方供稱，陳姓友人的墓園日前颱風侵襲而凌亂不堪，請他協助整理，他在墓園旁發現一株傾倒的相思木，當下不以為意，直接拿鋸子將相思木裁切成塊後，用手推車裝載到小貨車上，準備轉賣，完全不知道該傾倒木由竹北市公所栽植，屬於國有財產。
鳳岡所所長陳旭國昨天輪休開車返家途中，發現這輛載滿木塊的小貨車，停放在竹北市公墓路旁，因察覺搬運木塊的男子有異狀，因此通報線上巡邏同事前來盤查，並控制張男行動；經查證確認，該相思木為公有樹木，不得任意撿拾。
陳旭國說，風災過後，民眾若看到行道樹或其他公有樹木倒塌，可向清潔隊等相關單位反映，切勿自行處理，更不要貪圖利潤轉賣傾倒路樹，而甘冒觸犯盜伐公有樹木的罪名。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 和陳彥伯濕吻、熊抱 骨感妹身份遭起底！
- 萬噸肉食鱘魚逃入長江 生態浩劫將數十年
- 富岡海堤封鎖區 玩家闖入抓寶
- 歐洲權威氣象估：梅姬將增為強颱 恐襲擊南台灣
- 樂齡大學趕流行 屏大空拍機、擴增實境課最潮
- 線上影音大戰哈韓！搶播同步韓劇 《屍速列車》帶動韓國電影熱
- 台灣所得與財富排世界第2 綠委：這誰信啊？
- 埋設水量計 大園、蘆竹等九里10月2日停水2天
- 〈才一週大〉女嬰裝紙袋遺棄 狠心越母找到了
- 隱藏版理由！裘莉切乳後拒嘿咻 小布感情生變
- 認識20年 鍾小平不慎爆料陳彥伯外遇徵兆...
- 「阿原肥皂」澄清：部分商品遭查封
- 桌球》江宏傑萬人迷 曾有外國選手留房間號碼
- 凱升本月股價狂飆近70％ 伍豐有機會比價
- 追加預算案 市府：溝通爭取補救
- 9成黃魚疑走私來台 立委籲扶植養殖
- 立院初審通過 特偵組明年廢除
- 社論》影響很大的小事
- 第4代達文西 幫2歲童除腎結石
- 全球最佳大學排名 台大跌至195新低
- i7曜石黑登台 量稀搶抽號碼牌
- 農村再生補助將分流 農友憂衝擊
- 台郡Q3獲利增750% 訂單排到明年
- 延長賽全看高國輝 義大1分險勝統一
- 2局長被點名痛批 1道歉1澄清
- 瞧不起議員說惹議 林洲民改口
- 日航哆啦A夢班機啟程
- 收容難民 50國允再增36萬人
- 緊咬失言風波 議員要陳秀惠知所進退
- 雄女老師換腎 醫師正巧是愛徒
- 沒考上公務員很痛苦？呂秋遠：落榜不會死，死才會死
- 處理蕭曉玲案盼符程序正義 柯Ｐ：不希望循環暴力
- 強化地質知識 宜大設學習站
- 女孩們心碎！ 男神葛斯林秘娶伊娃？
- 嘉市議員遭襲案 小弟供出主謀
- 最愛的運動女神非福原愛 日男首選女排木村沙織
- 捲入布裘婚姻 瑪莉詠公開孩子爸駁謠言
- 想挽回戀情 男扮蜘蛛人卡6樓遮雨棚
- MLB》史上最快19轟 洋基菜鳥瞄準美聯新人獎（影音）
- 電競一哥微星 遭賣單調節股價小跌
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：裁切搬走公有倒木 男子涉竊盜被送辦
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分