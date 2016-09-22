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裁切搬走公有倒木 男子涉竊盜被送辦

新竹縣鳳岡派出所所長陳旭國輪休返家途中，在竹北市公墓旁，發現張姓男子涉嫌盜運公有的傾倒樹木，警方在偵訊後將張男依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。（記者廖雪茹翻攝）

2016-09-22  10:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕颱風傾倒木可不能任意撿拾！新竹縣鳳岡派出所所長陳旭國昨天輪休返家途中，在竹北市公墓旁，發現一名張姓男子以手推車搬運相思木塊到小貨車上，行跡可疑，隨即通報線上巡邏同事前來盤查；張男供稱受友人之託整理墓園，不知墓旁的傾倒木屬於公有樹木，才順道裁切後準備載走轉賣。訊後，警方將張男依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

竹北警分局表示，56歲張姓男子向警方供稱，陳姓友人的墓園日前颱風侵襲而凌亂不堪，請他協助整理，他在墓園旁發現一株傾倒的相思木，當下不以為意，直接拿鋸子將相思木裁切成塊後，用手推車裝載到小貨車上，準備轉賣，完全不知道該傾倒木由竹北市公所栽植，屬於國有財產。

鳳岡所所長陳旭國昨天輪休開車返家途中，發現這輛載滿木塊的小貨車，停放在竹北市公墓路旁，因察覺搬運木塊的男子有異狀，因此通報線上巡邏同事前來盤查，並控制張男行動；經查證確認，該相思木為公有樹木，不得任意撿拾。

陳旭國說，風災過後，民眾若看到行道樹或其他公有樹木倒塌，可向清潔隊等相關單位反映，切勿自行處理，更不要貪圖利潤轉賣傾倒路樹，而甘冒觸犯盜伐公有樹木的罪名。

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  • 新竹縣鳳岡派出所所長陳旭國輪休返家途中，在竹北市公墓旁，發現張姓男子涉嫌盜運公有的傾倒樹木，警方在偵訊後將張男依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣鳳岡派出所所長陳旭國輪休返家途中，在竹北市公墓旁，發現張姓男子涉嫌盜運公有的傾倒樹木，警方在偵訊後將張男依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。（記者廖雪茹翻攝）

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