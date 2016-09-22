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深夜持刀砍人 6小時後被逮！

孫姓男子夥同詹姓友人，分持一把西瓜刀，襲擊黃姓男子，行兇後離開現場影像。（記者林嘉東翻攝）

2016-09-22  10:17

〔記者林嘉東／新北報導〕黃姓男子今天凌晨在住處外，遭2名持西瓜刀男子砍傷左、右手臂各一刀，汐止警方漏夜追緝，案發不到6小時逮到行兇的孫姓與詹姓男子，正釐清2人犯案動機。

新北市警局汐止分局今天3時7分接獲110通報，汐止區民族六街5巷口有一名男子遭砍傷。

汐止派出所4名警員趕抵，發現26歲的黃姓男子左、右小臂各遭人砍1刀，經送醫縫合，無生命危險。

黃稱，他是接到20歲孫姓友人來電，下樓等孫，未料孫一現身，就持西瓜刀砍他，砍完就跳上同齡詹姓男子騎的機車逃逸。

警方指出，警方根據機車的車牌查知，車子是詹男堂姊的。

詹的堂姊說，車子是她借給堂弟騎的，她目前不知堂弟的行蹤。由於黃不願說明為何被孫砍，警方以車追人，今天上午9點在台北市新明路找到2嫌，正帶回派出所釐清2人行兇動機。

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  • 孫姓男子夥同詹姓友人，分持一把西瓜刀，襲擊黃姓男子，行兇後離開現場影像。（記者林嘉東翻攝）

    孫姓男子夥同詹姓友人，分持一把西瓜刀，襲擊黃姓男子，行兇後離開現場影像。（記者林嘉東翻攝）

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標題：深夜持刀砍人 6小時後被逮！


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