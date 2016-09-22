五楊高架自撞釀火燒車 女駕駛受傷

2016-09-22 10:09

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號五楊高架北上52.9公里，昨天晚上9時19分發生汽車火警意外，1名35歲周姓女駕駛，疑似精神不濟駕車自撞護欄造成車輛起火燃燒，周女雖然及時自行脫困，因車禍撞擊造成左側眼角撕裂傷、左手肘挫傷紅腫，所幸意識清楚，經送醫救治後暫無大礙。

桃園市消防局獲報共調派消防人員18名、各式救災車輛8輛前往灌救，火勢於9時39分迅速撲滅，不過整輛車已付之一炬，至於財物損失及起火原因另由消防鑑識人員調查中。