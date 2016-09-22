| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
對流旺！氣象局對新北、基、宜發布大雨特報
 首頁 > 社會

五楊高架自撞釀火燒車 女駕駛受傷

2016-09-22  10:09

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號五楊高架北上52.9公里，昨天晚上9時19分發生汽車火警意外，1名35歲周姓女駕駛，疑似精神不濟駕車自撞護欄造成車輛起火燃燒，周女雖然及時自行脫困，因車禍撞擊造成左側眼角撕裂傷、左手肘挫傷紅腫，所幸意識清楚，經送醫救治後暫無大礙。

桃園市消防局獲報共調派消防人員18名、各式救災車輛8輛前往灌救，火勢於9時39分迅速撲滅，不過整輛車已付之一炬，至於財物損失及起火原因另由消防鑑識人員調查中。

廣告
  • 五楊高架北上車禍釀成火燒車，消防人員全力射水搶救。（記者李容萍翻攝）

    五楊高架北上車禍釀成火燒車，消防人員全力射水搶救。（記者李容萍翻攝）

  • 五楊高架北上車禍釀成火燒車，消防人員全力射水搶救。（記者李容萍翻攝）

    五楊高架北上車禍釀成火燒車，消防人員全力射水搶救。（記者李容萍翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧照燒豬排
天涼吃個蔬菜粥
苦瓜小檔案
意想不到汽水妙用
轉寄

標題：五楊高架自撞釀火燒車 女駕駛受傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.