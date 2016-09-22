吸金2億逃馬國 涉馬勝、Ourppc兩案主嫌被收押禁見

馬勝金融集團違法吸金案，主嫌許思為在偵辦期間潛逃至馬來西亞，調查局與馬國司法單位合作，21日晚間將許嫌押解回台，並解送新北檢歸案。（記者姚介修攝）

2016-09-22 09:23

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地檢署偵辦馬勝金融集團違法吸金案，認定該集團2年吸金近140億元，去年9月依違反銀行法、洗錢防制法、詐欺等罪嫌，起訴集團台灣區總裁張金素等13人，集團高階幹部許思為個人涉嫌吸金總額逾2億元，去年6月潛逃出境遭通緝，前晚在馬來西亞落網，調查局昨派員押解許嫌返台，解送至新北檢歸案，檢方今天凌晨訊後，依涉銀行法等重罪且有逃亡事實，向法院聲押禁見獲准。

據了解，許思為坦承是張金素的下線，協助發展組織，但否認個人吸金高達2億元。

檢調指出，許思為除涉及馬勝金融集團吸金案，同時另涉Ourppc關鍵字吸金案，該案不法獲利逾25億元，現由士林地檢署偵辦中；許嫌到案後，將有助於檢調釐清馬勝、Ourppc兩案相關案情。（11:44更新）