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基隆道場遭祝融 打火兄弟 3分鐘撲滅

基隆市南榮路中國天道院火警，基隆市消防隊員火速趕往，3分鐘滅火。（記者林嘉東翻攝）

2016-09-22  08:20

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市南榮路中國天道院，今天清晨發生火警，不斷有火舌竄出，還好基隆市消防局仁愛分隊訓練有素，3分鐘控制火場，讓這座70坪大的道場只燒毀3坪。

基隆市消防局119勤務中心今天清晨 4時37分獲報，基隆市南榮路463巷內中國天道院，不斷有火舌竄出，立即調派仁愛、暖暖2分隊，出動3輛水箱車、20多名消防員馳援。

帶隊的仁愛消防分隊分隊長高政晃說，他率員趕抵火場時，不斷有火舌從房間竄出，同仁佈線很快找到起火點，迅速控制火場，約3分鐘撲滅火勢，遭祝融的面積約3坪大。

高政晃說，還好火場位處偏遠山區，巷道又狹窄，搶救不易，須以人力背水帶沿路佈線灌救，耗費消防員不少體力，才得以撲滅火勢。

基隆市警一分局南榮路派出所長傅雄麟指出，中國天道院，是間約70多坪大的道教道場，平日由簡姓負責人在管理，但他假日才會來整理，還好火警時道場也無人，起火點是道場倉庫，燒毀面積3坪。

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  • 基隆市南榮路中國天道院火警，基隆市消防隊員火速趕往，3分鐘滅火。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市南榮路中國天道院火警，基隆市消防隊員火速趕往，3分鐘滅火。（記者林嘉東翻攝）

  • 基隆市南榮路中國天道院火警，基隆市消防隊員火速趕往，3分鐘滅火。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市南榮路中國天道院火警，基隆市消防隊員火速趕往，3分鐘滅火。（記者林嘉東翻攝）

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