遭性侵女學生發道歉文 他轟：「還有更荒謬的事嗎？」

被害女學生在臉書發文向夏姓院長道歉，改口表示夏老師沒有吃案，盼社會可以停止對夏老師不公正的評價與攻擊。（資料照，記者葉冠妤攝）

2016-09-22 08:35

〔即時新聞／綜合報導〕輔仁大學去年6月發生王姓男學生性侵酒醉學姊的案件，經過4個多月受害女學生竟在臉書發文，向社科院院長夏林清道歉，對此王丹怒批「荒謬」。

本報報導，輔仁大學去年6月發生一名王姓男學生見一名學姊喝醉，藉口稱要送學姊回宿舍，卻涉嫌在電梯外性侵學姊的事件。今年5月底，該名被害學姐的男友在臉書上揭露，當時處理事件的夏林清院長為校系名譽想「息事寧人」。今年6月7日，夏林清院長召開記者會，駁斥網路輿論。

被害女學生昨日在臉書發文向夏林清院長道歉，改口表示夏老師沒有吃案，對於夏所受到的諸多指控，「並非我的本意」，盼社會可以停止對夏老師不公正的評價與攻擊，「所有錯誤都是我造成的」。

王丹在臉書感嘆，自己看了道歉信，內心非常難過。他認為，一個受害者要寫出這樣的道歉信，所面對的該是怎樣的煎熬和多麼巨大的心理壓力。王丹指出，夏林清教授也應當道歉。因為「你的處理結果，居然就是受害人要出來道歉」。王丹怒批「天下，還有比這個更荒謬的事情嗎？」「夏老師，你一點責任都沒有嗎？！」