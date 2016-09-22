縱火？高雄市場火警 1小時2起

2016-09-22 07:07

〔記者陳文嬋、方志賢／高雄報導〕高雄鳳山建國市場昨天深夜11時30分驚傳火警，大火一發不可收拾，整個市場頓時陷入火海，消防隊花了半小時才控制火勢。

鳳山區長劉勝元與鳳山警分局長趙瑞華據報到場坐鎮指揮，由於餐廳火場內放有瓦斯桶，警消擔心有爆炸之虞，情況一度危急，所幸消防隊及時撲滅火勢。

市場面積超過500坪，持續悶燒後二度復燃，消防隊再拉水線，直到凌晨4時58分，才完全撲滅火勢，後續交由火調科，進行火場調查，以釐清起火原因。

劉先生家住市場後方，先聞到濃煙燒焦味，就聽聞多次爆炸聲，「劈哩啪啦」爆炸之後，附近就陷入停電了，所幸無人傷亡。

鳳山建國市場火警1小時後，三民區建工市場也發生火警，警消發現有4處起火點，初判是人為縱火，鳳山建國市場仍待鑑定，由於2起火警時間點剛好前後的巧合，有無關聯性，是否為縱火案？仍待警、消進一步調查。