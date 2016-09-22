埃及移民船翻覆 死亡人數增至42人

2016-09-22 05:44

〔中央社〕埃及衛生部官員說，在埃及海岸外沉沒的移民船喪生人數已增至42人。

衛生部發言人麥加海德（Khaled Megahed）說，有42人喪生。

這起船難是發生在埃及港口城市羅塞達（Rosetta）外海。