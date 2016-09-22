唐獎得主 阿爾布爾與道納抵台

2016-09-22 05:04

〔中央社〕第二屆唐獎得主陸續抵台，「法治獎」得主路易絲•阿爾布爾（LouiseArbour），「生技醫藥獎」珍妮佛•道納今天清晨陸續搭機抵台。唐獎執行長陳振川親自接機，歡迎世界級頂尖學者專家。

「唐獎」得主從昨天起陸續抵台，包括「永續發展獎」得主亞瑟•羅森費爾德的領獎代表人賈吉爾（Ashok Gadgil）、漢學得主的狄培理的女兒 Brett de Barry代表父親領獎，「生技醫藥獎」伊曼紐•夏彭提耶也都在昨晚抵台。

「法治獎」路易絲•阿爾布爾（Louise Arbour），「生技醫藥獎」珍妮佛•道納則在今天清晨5時搭機來台；陳振川親自接機，歡迎世界級各領域的頂尖的學者專家來台參與盛會。另外，張鋒、與狄培理的門生鄭義靜（Rachel E. Chung）也將在中午12時搭機來台。

唐獎由潤泰集團總裁尹衍樑西元2012年創辦，2014年頒發第1屆，今年頒發第2屆，並委託中央研究院評選。今年得主共6人，包括「永續發展獎」亞瑟•羅森費爾德（Arthur H. Rosenfeld）（美）；「生技醫藥獎」伊曼紐•夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）（法）、珍妮佛•道納（Jennifer A. Doudna）（美）、張鋒（美），唐獎「漢學獎」得主為狄培理（William Theodore de Bary，又譯狄百瑞）（美）；「法治獎」路易絲•阿爾布爾（Louise Arbour）（加拿大）。

第二屆唐獎，今年仍延續第一屆的優良傳統，從9月底舉辦一系列「唐獎週」活動，在25日舉行隆重的頒獎典禮後，得獎人隨後將到全台校園，與莘莘學子們互動，讓師生感受到大師們的風采。