巴西民調：1/3受訪者將性侵案歸咎女性
2016-09-22 01:52
〔中央社〕巴西公共安全論壇今天公布委託民調公司Datafolha進行的1項調查指出，33.3%的受訪民眾相信，女性自己是性侵害案件的始作俑者。
調查顯示，42%的男性受訪者認為「懂得自我尊重的女性不會受到性侵害。」32%的受訪女性也認同此理，稱「受害人有一定的責任。」另外30%的受訪男性表示，「穿著清涼和身材惹火的女性若受到性侵害，不能怪別人。」
民調公司於8月1至5日在217個城市抽樣調查訪問3625人，誤差率為上下2個百分點。
調查指出，65%的巴西人害怕受到某種性暴力，女性間的比例達85%，東北部的女性比例達90%，南部78%。
調查還指出，年紀愈大的受訪者怪罪於受害者的比例愈高：60歲以上的受訪者，其中44%認為穿著清涼的女性受到性侵害是「自找的」，16至34歲年齡層的受訪者比例為23%。
調查指出，教育水平是另1個影響受訪者對有關議題所持立場：近半（47%）只有初中畢業程度的受訪者認為受害者是性暴力的始作俑者；大學以上程度受訪者的比例則不及20%。
調查還指出，多數受訪者認為巴西法律包庇施暴者，51%不相信警察可以幫助遭受性暴力的受害女性。
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