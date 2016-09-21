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BMW休旅車疑高速失控栽進魚塭 駕駛無生命跡象

2016-09-21  23:52

〔記者王俊忠／台南報導〕今晚近10點許，1輛BMW白色休旅車，行經南市安南區安明路二段一處橋樑改建工程路段時，駕駛可能不熟悉道路封閉狀況、車速又很快，疑撞上分隔島後偏滑行駛數10公尺、栽進路旁魚塭，消防人員趕抵下水救起約40多歲的洪姓男駕駛，惜無生命跡象，送醫急救。

消防局於今晚近10點接獲民眾報指安明路二段（好朋友釣蝦場旁）有1輛白色小客車高速衝入魚塭內，大批消防、搜救人力前往並下水搜尋，約10多分鐘後救起1名年約40多歲的洪姓男駕駛，但無生命跡象，送到永康奇美醫院搶救。

消防人員潛入水中搜索車子內、外，並吊起沒入水中的車子，確認無其他人員受困，才結束搜救行動。

被車子衝進魚塭的魚塭林姓經營者表示，當時他正在魚塭附近處理飼料，突然聽到迸的強大巨響，接著看到這輛白色休旅車向右偏滑行駛，方向盤疑控制不住，整輛車滑行數十公尺後往右掉進路旁魚塭；有人說，車子速度疑很快。

警、消人員初步了解，肇事路段剛好有橋樑改建工程，南下車道封閉，改由北上車道做雙向通行，這輛租賃車駕駛可能不熟悉更改的行駛車道，加上車速又快，撞上分隔島後失控掉進魚塭。但確切肇事原因，有待進一步鑑驗、調查。

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  • BMW白休旅車疑高速失控栽進魚塭，駕駛被救起時無生命跡象。（記者王俊忠攝）

    BMW白休旅車疑高速失控栽進魚塭，駕駛被救起時無生命跡象。（記者王俊忠攝）

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