學不會教訓！貪警擄妓勒贖 每隔幾年就發生
2016-09-21 23:47
〔記者姚岳宏／台北報導〕當年造成台北市警界震動的中正二分局警員陳良達擄妓勒贖案，牽連北市多個警局及派出所官警，當時人人自危，但「掉了傷疤就忘了痛」，事過境遷後，警察還是沒學到教訓，每隔一段時間就會再發生員警涉入擄妓勒贖案。
當年台北市警局陳良達等警員被控在2000年11月起，先查獲非法賣淫的中國妹，控制其行動，再向所屬應召站勒贖，後變本加厲，利用路檢及召妓釣魚手法，強行押走中國賣淫女子，再向色情業者索賄，每名女子收5、6萬元贖金後放人。
2004年4月，桃園縣也爆發員警擄妓勒贖案，八德分局林姓巡佐查獲中國應召女賣淫，要求假結婚來台的趙姓女子，連絡黃姓人頭丈夫交付8萬元贖人，深夜在派出所前取款，被檢調當場查獲。
2007年6月，當時還稱台北縣的三重分局周姓巡官與永和分局林姓警員，查獲中國籍唐姓女子從事性交易，卻以此要脅唐女所屬應召站支付10萬元，做為不移送偵辦的條件，還嗆說「處理不好，以後也不用開了」，雙方談妥約定交款時，因唐女的丈夫報警，被台北市警方查獲。
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