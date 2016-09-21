取締1樓1鳳驚爆「扣證勒贖」 3警1收押2交保
2016-09-21 23:41
〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市中壢警分局普仁派出所3名警員驚爆「擄妓勒贖」疑雲，警員李國漢涉嫌透過房仲王杰仁獲悉中原商圈一帶的「一樓一鳳」林姓業者承租的套房，上門取締唐姓中國應召女並暗示業者要「懂規矩」，因業者「毫無表示」，李員19日與同事洪哲文、林郁鈞再度取締以自由行來台的何姓中國賣淫女，涉嫌拍下裸照並查扣何女證件，透過王男向林姓業者要求拿出6萬元贖回證件，王男前晚出面到環中東路麥當勞取款時，被桃園地檢署指揮桃園市調處幹員據報活逮。
檢察官漏夜搜索普仁派出所並發出拘票將李國漢（43歲）拘提到案，另2警員洪哲文（21歲）、林郁鈞（22歲）也被帶回訊問，經市調處移送地檢署，檢察官昨天下午複訊後聲押李員與王男，洪、林也被轉列被告一併聲請羈押。桃園地院昨天召開羈押庭訊問後，認為李國漢、王杰仁涉案情節重大准押，洪哲文、林郁鈞則犯案罪證不足，而人犯查獲後未依法偵辦，是否有縱放人犯或有過失，仍待釐清，裁定各以1萬元交保。
對此，桃園市警局昨晚指出，此案並無員警具體犯罪事證，目前僅為白手套與業者所指述，惟是否因警方強力取締色情業者而遭誣陷仍有待釐清，為求毋枉毋縱，已委任律師捍衛第一線同仁權益。
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