竊賊闖金門古厝偷古物 攜贓搭機露餡
〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警局金湖分局今天宣布偵破三名台籍竊嫌古厝闖空門案，根據竊嫌從事骨董收藏、買賣，不排除是有計畫的犯罪行為；警方除以加重竊盜罪移送檢方，沈、黃兩嫌聲押獲准，也籲請鄉親小心門戶。
遭竊的黃姓屋主前往金湖警分局認領贓物時，頻頻表達謝意，也呼籲鄉親萬一遭到小偷，「一定要趕快報警察」。
警方查出，80多歲的黃姓屋主8月30日赴台，沈男、許女兩嫌31日即搭機抵金，隔日同夥黃嫌也抵金會合；許負責把風，沈、黃兩嫌以疊羅漢方式，潛入屋內行竊。
黃的古厝是金沙鎮的官澳「五腳基洋樓」，在當地是知名的洋樓建築代表，始建於1929年，「五腳基」是英文「5 feet base」直譯，泛指「有騎樓的建築風格」。
湖警指出，三嫌潛入洋樓撬開保險箱，竊走大批古物，帶回民宿分贓；黃姓屋主3日返家，驚見側門被打開、抽屜遭翻動、保險箱被撬開、物品散落一地，契紙、古籍、香爐、銅鏡、龍銀、袁大頭等大批古物及高粱酒、洋酒等物不翼而飛，損失難以估計，立即報警。
金湖分局長劉清俊3日指示將失竊品項、特徵分送協尋，4日即接獲金門航警通報，在黃姓旅客出境行李發現可疑洋酒與錢幣，金湖偵查隊隨即到場，發現大部分與黃姓失主物品吻合。
警方陸續在貨運行及沈嫌、許嫌台灣住處起出相關贓物；研判三嫌趁金門屋主外出，直接潛入屋內將「目標」拍照，透過通訊軟體上傳，待買家下單後，再伺機前往空屋中行竊「取貨」。
警方查出，沈嫌從事古董買賣，一年內已進出金門16次，與許嫌是男女朋友；黃嫌是古文獻收藏家，因喜愛金門閩南文化也多次進出金門；警憂心三嫌是有計畫性，專程跨海到金門行竊。
黃姓屋主遭竊物品，有早期如「地球啟蒙」等古書，還有「電報」及「華僑回國證明書」等文物，極富懷舊及紀念價值；但龍銀及不少古錢幣均未尋回。
劉清俊表示，查扣嫌犯的手機中另發現大批文物照片，由於還未接獲報案，無法追查嫌犯是否涉案，呼籲民眾如有古物失竊，可與金湖分局偵查隊聯絡。
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