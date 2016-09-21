| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳳山建國市場深夜大火 上百攤位付之一炬
 首頁 > 社會

竊賊闖金門古厝偷古物 攜贓搭機露餡

2016-09-21  23:29

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警局金湖分局今天宣布偵破三名台籍竊嫌古厝闖空門案，根據竊嫌從事骨董收藏、買賣，不排除是有計畫的犯罪行為；警方除以加重竊盜罪移送檢方，沈、黃兩嫌聲押獲准，也籲請鄉親小心門戶。

遭竊的黃姓屋主前往金湖警分局認領贓物時，頻頻表達謝意，也呼籲鄉親萬一遭到小偷，「一定要趕快報警察」。

警方查出，80多歲的黃姓屋主8月30日赴台，沈男、許女兩嫌31日即搭機抵金，隔日同夥黃嫌也抵金會合；許負責把風，沈、黃兩嫌以疊羅漢方式，潛入屋內行竊。

黃的古厝是金沙鎮的官澳「五腳基洋樓」，在當地是知名的洋樓建築代表，始建於1929年，「五腳基」是英文「5 feet base」直譯，泛指「有騎樓的建築風格」。

湖警指出，三嫌潛入洋樓撬開保險箱，竊走大批古物，帶回民宿分贓；黃姓屋主3日返家，驚見側門被打開、抽屜遭翻動、保險箱被撬開、物品散落一地，契紙、古籍、香爐、銅鏡、龍銀、袁大頭等大批古物及高粱酒、洋酒等物不翼而飛，損失難以估計，立即報警。

金湖分局長劉清俊3日指示將失竊品項、特徵分送協尋，4日即接獲金門航警通報，在黃姓旅客出境行李發現可疑洋酒與錢幣，金湖偵查隊隨即到場，發現大部分與黃姓失主物品吻合。

警方陸續在貨運行及沈嫌、許嫌台灣住處起出相關贓物；研判三嫌趁金門屋主外出，直接潛入屋內將「目標」拍照，透過通訊軟體上傳，待買家下單後，再伺機前往空屋中行竊「取貨」。

警方查出，沈嫌從事古董買賣，一年內已進出金門16次，與許嫌是男女朋友；黃嫌是古文獻收藏家，因喜愛金門閩南文化也多次進出金門；警憂心三嫌是有計畫性，專程跨海到金門行竊。

黃姓屋主遭竊物品，有早期如「地球啟蒙」等古書，還有「電報」及「華僑回國證明書」等文物，極富懷舊及紀念價值；但龍銀及不少古錢幣均未尋回。

劉清俊表示，查扣嫌犯的手機中另發現大批文物照片，由於還未接獲報案，無法追查嫌犯是否涉案，呼籲民眾如有古物失竊，可與金湖分局偵查隊聯絡。

廣告
  • 遭竊古厝之一的金門官澳五腳基洋樓。（記者吳正庭攝）

    遭竊古厝之一的金門官澳五腳基洋樓。（記者吳正庭攝）

  • 警方起出的贓物包含不少金門早期的地契、合同之類的文件。（記者吳正庭攝）

    警方起出的贓物包含不少金門早期的地契、合同之類的文件。（記者吳正庭攝）

  • 金湖警方整理起出的贓物。（記者吳正庭攝）

    金湖警方整理起出的贓物。（記者吳正庭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 古厝 小偷 竊案
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：竊賊闖金門古厝偷古物 攜贓搭機露餡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.