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趁風打劫太惡劣 鵝鑾鼻古董霜淇淋機被偷

2016-09-21  23:05

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島正逐步從莫蘭蒂風災中走出來，卻傳出17日災區仍慘時，在地經營30多年的霜淇淋業者，凌晨機器被偷來的小貨車載走，當著一旁保安宮土地公廟行竊，讓攤販為之氣結，恆春警方循線調查，已掌握特定慣竊查緝，希望找回歷史悠久的霜淇淋機。

「很多遊客從小吃到大，實在捨不得。」霜淇淋業者珍姨說，17日恆春半島許多地方仍未復原，鵝鑾鼻公園也還未開放，沒想到一早竟發現30年歷史霜淇淋機不翼而飛，調閱監視器才發現被剪斷電線搬走，嫌犯至少有4人以上。

珍姨說，鵝鑾鼻賣店區僅有她一家霜淇淋，雖然不是當紅新機器，古早口味的霜淇淋仍極受各地遊客青睞，每天都能賣出數百隻，她每年都仔細的保養機器，沒想到竟被偷走，雖然僅十幾萬價值，但像家人感情般的機器失竊，讓她心裡總覺得空空的。

恆春警方指出，經過多日調查發現，這組犯嫌利用風災後各單位忙於救災，先到鵝鑾鼻附近坑內路偷竊貨車弄斷鑰匙失敗，後來在另一戶人家成功得手另一部貨車，看準當地警戒人力不足，17日凌晨3時許進入賣店區剪斷電線，幾人將近百公斤的冰淇淋機搬走，目前已經鎖定犯嫌，近期就可望破案。

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  • 霜淇淋業者心疼機器被偷。（記者蔡宗憲攝）

    霜淇淋業者心疼機器被偷。（記者蔡宗憲攝）

  • 竊賊當著一旁保安宮土地公廟行竊。（記者蔡宗憲攝）

    竊賊當著一旁保安宮土地公廟行竊。（記者蔡宗憲攝）

  • 竊嫌偷霜淇淋機。（記者蔡宗憲翻攝）

    竊嫌偷霜淇淋機。（記者蔡宗憲翻攝）

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相關關鍵字： 恆春半島 莫蘭蒂颱風 行竊 霜淇淋 颱風
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