趁風打劫太惡劣 鵝鑾鼻古董霜淇淋機被偷
2016-09-21 23:05
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島正逐步從莫蘭蒂風災中走出來，卻傳出17日災區仍慘時，在地經營30多年的霜淇淋業者，凌晨機器被偷來的小貨車載走，當著一旁保安宮土地公廟行竊，讓攤販為之氣結，恆春警方循線調查，已掌握特定慣竊查緝，希望找回歷史悠久的霜淇淋機。
「很多遊客從小吃到大，實在捨不得。」霜淇淋業者珍姨說，17日恆春半島許多地方仍未復原，鵝鑾鼻公園也還未開放，沒想到一早竟發現30年歷史霜淇淋機不翼而飛，調閱監視器才發現被剪斷電線搬走，嫌犯至少有4人以上。
珍姨說，鵝鑾鼻賣店區僅有她一家霜淇淋，雖然不是當紅新機器，古早口味的霜淇淋仍極受各地遊客青睞，每天都能賣出數百隻，她每年都仔細的保養機器，沒想到竟被偷走，雖然僅十幾萬價值，但像家人感情般的機器失竊，讓她心裡總覺得空空的。
恆春警方指出，經過多日調查發現，這組犯嫌利用風災後各單位忙於救災，先到鵝鑾鼻附近坑內路偷竊貨車弄斷鑰匙失敗，後來在另一戶人家成功得手另一部貨車，看準當地警戒人力不足，17日凌晨3時許進入賣店區剪斷電線，幾人將近百公斤的冰淇淋機搬走，目前已經鎖定犯嫌，近期就可望破案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 「不當財產 禁止處分」條例公布後隔日// 國民黨開出10張支票 共5.2億
- 糧農組織漁委會會議 中國逼我離場
- 「不是跟市長絕交」北市法務局長楊芳玲准辭
- 陽信銀推「逢甲人」一卡通認同卡
- 即時通訊夯 逾3成網路族少打電話
- 卡地亞 霸氣奢華
- 頭城「鷹石尖」斷崖危險 議員促防護
- 就只是愛樂 鹿港愛樂週六演出
- 議長補選生波 程序委員會流會
- 鐵路地下化 擬拆5陸橋、填8地下道
- 黨職併公職 政院決定砍除
- 中國打壓 我帕運國徽被迫改黨徽
- 2警尾隨10多公里 賊渾然不知
- 殘障體總：會徽2004年就申請通過
- 與國中女嘿咻 學長被訴
- 男星為劇飄老fu 搭捷運被讓座
- 法定結婚年齡 立委倡男女統統滿18
- 台鐵大改點 蚊子、紅眼列車縮減86班
- 台文館典藏楊逵《綠島家書》 完整內容24日發表
- 港橫洲計畫 延燒成特首前哨戰
- 青農創業不忘傳承 這片火龍果面膜有「家」味
- 議長補選卡關 綠營急連署召開臨會
- 陳彥伯妻「前男友」宋少卿喊話 ：相信她能度過危機
- 中職》高國輝2分砲炸裂 聯盟史上首次3人30轟
- 推特放日女排選手加工「胸照」 新華社惹議秒刪
- 大震撼！ 老布希私下透露：我要把票投希拉蕊！
- 染腸病毒71型 北市2歲童發病1週死亡
- 軍方招募「資安神盾戰士」
- 復耕荒廢茶園 東光社區不灑藥
- 藍議員爆林洲民嗆：10個議員9個看不起
- 曹西平想去金鐘獎 要文化部照顧資深藝人
- 中職》高國輝連3場開轟 向三響砲弟弟羅國龍致敬
- 兆豐案 財金三部會今立院報告
- 不管隱私權 中國新規：網路私訊10月起可當辦案證據
- 搶搭《屍速列車》 女團成員成喪屍
- 延長賽全看高國輝 義大1分險勝統一
- 「200馭夫術」妻一天只給午餐錢 網友：情何以堪...
- 老舊土圳待修 草屯向中央求援
- 小林麻央病情加重 癌細胞轉移入骨
- 龍崎考潭道路崩毀 高低落差一米五
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：趁風打劫太惡劣 鵝鑾鼻古董霜淇淋機被偷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分