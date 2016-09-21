3警涉強扣應召女證件索賄 中壢分局：查無不法事證
2016-09-21 23:01
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局普仁派出所警員李國漢、洪哲文、林郁鈞被爆涉嫌強扣應召女證件索賄案，今天被桃園地檢署約談到案，中壢警分局晚間回應，普仁所今年4月起共取締6件賣淫案查獲14人，初步查證3警無具體不法事證，是否因強力取締業者遭誣陷？為求勿枉勿縱，已主動委任辯護律師，以捍衛第一線員警權益。
據指出，李國漢（43歲），警專11期，83年畢業分發保二總隊，93年調派中壢警分局，100年調普仁所；林郁鈞（22歲），警專31期，103年12月畢業分發普仁所；洪哲文（21歲），警專32期，去年10月分發普仁所。
派出所員警也說，涉案的3警對於警察工作都抱有熱誠，平常勤務正常、認真，交往、生活都很單純，如今被爆強扣應召女證件並且索賄，他們都覺得難以置信，希望真相早日釐清，也會持續強力掃蕩轄內不法色情業者，不會受到此事件影響。
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