基隆晚間傳槍響 1男子腿部中彈送醫

2016-09-21 22:14

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市天福宮陳姓委員晚間9時45分，在基隆市正信路一處民宅外，遭人朝左大腿射擊1槍，警告意味濃厚。

警方勘驗現場，從現場遺留1顆彈殼，2顆掉落現場尚未擊發子彈，研判歹徒開槍時太緊張，拉滑套時，2顆子彈掉落，第3槍才打中陳的左大腿，警告意味濃厚。

據悉，49歲陳男為了替鄰居協調糾紛，公親變事主。4男1女21日晚間9點45分共乘1輛車前來，圍毆陳後，再持槍朝陳腿部槍擊。

警方指出，陳遭人槍擊後，仍在手術中，將待陳甦醒後，全案就會水落石出。

陳遭槍擊後，陳妻聞訊趕抵醫院雙手合十，眼眶泛紅，不斷向醫院護理長詢問先生傷勢，得知先生左大腿有一處槍傷，頻頻拭淚。