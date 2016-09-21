新北市議員涉貪遭檢舉 士林地檢署今晚約談

2016-09-21 22:35

［記者黃欣柏、謝君臨／台北報導］士林地檢署日前接獲民眾檢舉，指新北市一名廖姓議員疑在進行選民服務時，趁機收受賄賂，檢方今晚8時許約談相關人士到案，目前仍在偵訊中，據了解，全案將朝貪污治罪條例方向偵辦。

士檢今晚8時許約談廖姓議員與涉案廠商等4名被告、5名證人，檢方指出，目前只是接獲檢舉，該名議員是否確有收受賄賂，以及收受多少賄款，仍有待進一步釐清。

檢廉初步了解，該名議員疑利用職權之便向新北市拆除大隊施壓，要求不要向特定廠商的違建開刀，並從中收取廠商賄賂。