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小三嬌嗔「你那根刺得我好痛」 出軌夫辯那根是針

2016-09-21  22:16

〔記者林嘉東／基隆報導〕「你那根刺得我好痛，害我想尿尿！」陳姓男子開車載小三遊山玩水，2人在車上鹹濕對話，被老婆抓包，成了通姦事證，雙雙被基隆地檢署依妨害家庭罪嫌起訴。

檢方調查，40多歲的陳姓男子與妻子結褵10餘年，陳覬覦與妻子共事10餘年的盧姓女同事，背著妻子與盧女交往。

今年2月間，陳妻發現先生手機簡訊有曖昧訊息後，私下採證，在車上行車記錄器內，發現先生外遇事證，怒告2人通姦、相姦罪。

檢方勘驗錄音光碟發現，盧女嬌嗔：「你那根刺得我好痛，害我好想尿尿！」陳辯稱，當時是因為盧女受傷的腳踝長出膿包，好心拿針刺破膿包，並未在車上搞車震。

檢方認定，2人關係匪淺，不像普通朋友，將2人依妨害家庭罪嫌起訴。

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  • 檢方勘驗錄音光碟發現，盧女嬌嗔：「你那根刺得我好痛，害我好想尿尿！」陳竟辯稱，當時是因為盧女受傷的腳踝長出膿包，好心拿針刺破膿包，並未在車上搞車震。（情境圖）

    檢方勘驗錄音光碟發現，盧女嬌嗔：「你那根刺得我好痛，害我好想尿尿！」陳竟辯稱，當時是因為盧女受傷的腳踝長出膿包，好心拿針刺破膿包，並未在車上搞車震。（情境圖）

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