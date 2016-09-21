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名醫詐保案 桃檢聲押2醫師、小三等5人

敏盛醫院副院長李威傑被聲請羈押。（記者余瑞仁攝）

2016-09-21  19:57

〔記者余瑞仁／桃園報導〕國內胃縮小手術權威的桃園市敏盛醫院副院長李威傑、高雄市婦產科名醫林克臻驚傳與保險黃牛掛勾，收取高額費用後開立假診斷書讓病患詐領保險金，涉案的李威傑、林克臻與李的女友護理師鄒竺君、保險黃牛何碧雲及何女的兒子張添誠經檢察官複訊後，晚間7點30分向法院聲請羈押。

檢方調查，李威傑透過白手套與保險黃牛何碧雲接觸「按件論酬」，每件收取數十萬元費用，而白手套就是他的婚外情「小三」、44歲的前女護理師鄒竺君，據查開出的假診斷書已經使得各保險公司被詐領4666萬餘元保金。

何碧雲另與袁若榛與在高雄開設林克臻婦產科診所的林克臻勾結，安排多為住在新北市的蔡姓、余姓、陳姓等病患前往高雄看診，由林克臻涉嫌收取每件數萬元至數十萬元報酬後，開出假診斷書讓病患詐領保金，粗估詐領保金1326萬餘元。

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  • 高雄名醫林克臻被聲請羈押。（記者余瑞仁攝）

    高雄名醫林克臻被聲請羈押。（記者余瑞仁攝）

  • 保險黃牛何碧雲（右）與女護理師鄒竺君（左）也被聲押。（記者余瑞仁攝）

    保險黃牛何碧雲（右）與女護理師鄒竺君（左）也被聲押。（記者余瑞仁攝）

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