海巡新勤務？ 港區有狗要「勸離」…

2016-09-21 20:05

〔記者吳政峰、陳薏云／新北報導〕有岸巡人員日前爆料，稱長官下令全國安檢所不得養狗，若在港區內看到犬隻，還得施以「勸離」，簡直把安檢所當成動保處。對此，海岸巡防總局回應確有此事，但並非要求弟兄勸離，而是「不要餵食」，可能命令傳達過程失真，基層才會誤解。

海岸巡防總局：非要求勸離 而是別餵食

爆料者透過臉書向海巡署長喊話，指最近接到「港區安檢所不得出現狗隻」的命令，如果在港區巡邏時發現小狗，應予以勸離，讓他怒問「請問牠是犯了哪條海巡法規？講好聽是勸離，白話一點就是載到山上野放」，質疑高層要基層扛責任。

另名爆料者指出，長官指示，如看到流浪狗，得通知動保處來捕抓，理由是「民眾被咬誰要負責？」批評上頭只想升官，「養的狗都比你們好」。

據悉，動保團體先前因收容量不足，請北部某一岸巡大隊協助認養5隻狗，大隊認為綁起來飼養即無安全顧慮，予以同意，期間相安無事。直至今年8月間，岸巡局長官視察時，發現部分港口有犬隻出沒，至該大隊督導又見小狗，擔心有傷人疑慮，開會檢討。

會中提及，曾有遊客在中南部的港邊被狗咬，認定小狗是安檢所人員飼養，要求海巡署賠償的案例，為避免類似案件再度發生，決議安檢所不應養狗，也不得餵食港區附近的犬隻，讓流浪狗自動散去。

有些單位擔心被懲處，只好棄養所內原有的犬隻，付費交由動保團體收養，看到附近有流浪狗，也通知捕狗大隊來抓，引發部分基層不滿，認為矯枉過正，與俗稱「愛媽」的護狗人士聯絡，揚言尋求體制外抗爭。

岸巡局緊急滅火，指確有要求安檢所勿養狗，但未要求弟兄勸離或載走所外的犬隻，僅盼他們不要再餵食，狗兒沒東西吃就會離開，此舉除可保護遊客安全，也可避免不必要的紛爭。