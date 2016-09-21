新北警員涉藏毒 警局祭大過重懲

2016-09-21 19:47

〔記者徐聖倫／新北報導〕絕不寬貸！新北市中和警一分局偵查隊警員柯瑞爾與女友，被自己人逮到疑似持毒，今中和警一分局祭出重懲，柯員雖辯稱「我只是來找女友」，對毒品他宣稱不知情，但柯員難逃大過處分。

中和警一分局表示，柯員身為執法警察，交友不當嚴重影響警紀，除記1大過，也調離現職至警備隊列教育輔導對象，仍待驗尿結果出爐再行追究相關責任。

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