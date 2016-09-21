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諷刺！新北警昔逮毒鴛鴦 今成毒品疑犯

2016-09-21  19:38

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市中和警一分局偵查隊警員柯瑞爾與潘姓女友涉嫌持毒，遭自己人逮個正著，而就在他還在派出所服務時，就曾抓到毒鴛鴦，當時還有媒體報導，而今自己卻成了毒鴛鴦疑犯，有基層同仁私下表示「真的很諷刺」。

去年5月，柯員執行夜間擴大臨檢，在中和區中和路某旅館查到一對情侶在房間內大放音樂、吸食安非他命，而此一時彼一時，這次他卻淪為毒品案主角見報，同仁則惋惜地說「他平常表現正常，不了解為何這麼傻。」

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  • 左方警員為柯瑞爾，當時他因逮到毒鴛鴦見報。（記者徐聖倫翻攝）

    左方警員為柯瑞爾，當時他因逮到毒鴛鴦見報。（記者徐聖倫翻攝）

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