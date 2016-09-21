母要精障女吃飯反被菜刀砍頭 血留滿面送醫

2016-09-21 19:38

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名女子疑因精神併發，今晚6點3分左右，78歲老母親要她吃晚餐，她不但沒回應，還誤以為母親找她麻煩，竟持菜刀攻擊母親，造成母親頭部兩道刀傷送醫，所幸僅皮肉傷，意識清醒送往市立聯合醫院板橋院區救治，警方當場逮回行凶的女兒。

警方調查，老母親指稱女兒有精神疾病，目前正就她有無病史進行釐清，評估是否強制送醫。