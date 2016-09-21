GG！河濱試槍 流彈竟越溪打破貓纜車站玻璃
2016-09-21 19:34
〔記者張文川／台北報導〕今年1月12日上午，貓空纜車動物園站大門側邊的一塊玻璃，遭人槍擊打破而龜裂，現場遺留一枚彈頭，警方起初懷疑是蓄意破壞挑釁公權力，循線追查原來是21歲陳姓搬家工人，夥同3男1女於當日清晨6點多，在景美溪對岸的「道南右岸河濱公園」，施放煙火以聲響掩護試槍，趁機持改造手槍對空鳴響2發，不料流彈竟飛越河道，命中將近一公里遠的纜車站玻璃。
台北地院考量陳男犯後態度良好，沒有前科，從事搬家工作，月入2萬元，只因年輕識淺、思慮未臻成熟，且持槍2年皆未用來犯罪，有導入正途的高度可能性，因此減輕其刑，依槍砲罪輕判陳男2年有期徒刑，併科罰金10萬元，並予緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，並應支付公庫30萬元，義務勞務200小時。可上訴。
警方搜索陳男住處起獲槍枝，但無子彈，陳男把槍枝來源推說是已死亡的高姓友人2年前交給他保管，今年1月他向朋友提起此事，朋友起哄拿出來試試威力，買煙火趁早上河邊人少時施放，再趁機開槍，沒想到子彈飛得這麼遠又準，直接打破遠方的玻璃。
北捷公司在警方釐清案情後，確認不是故意針對貓纜安全，陳男也已賠償修復費用，因此未提毀損告訴。
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