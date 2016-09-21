詐母女2672萬 假「晶華余董」判賠

2016-09-21 19:24

〔記者王定傳／新北報導〕自稱「晶華余董」的男子余進成，以「挖東牆補西牆」方式過奢侈生活，有2名司機開名車接送、包下晶華豪華套房，營造大亨假象，再以投資股票等名義，向富商及田僑仔詐財，總計8人受騙7億7566萬元；其中，林姓女子及女兒也被騙提訴求償，新北地院判余進成須賠償2672萬元。

檢警調查，余進成自稱晶華董事，包下每月25萬元的酒店行政套房做為辦公室，出入有2名司機開賓士、賓利名車接送，出手闊綽，擺出大亨派頭，友人誤認他真是「老董」；據悉，多名「縱貫線」大哥及高階警官也受害，但大都沒提告。

被騙4億3950萬元的林姓傳產老闆最慘，他出庭時指控，余男聲稱是大股東，晶華還提供1602總統套房給他辦公，甚至拿出電腦騙稱控制許多股票，且余與縣長、高級警官等人交往，又有司機與名車，因此受騙。

余男營造大亨形象後，以各種名義施詐，如聲稱有內線消息，投資股市、開發土地、晶華酒店投資缺現金等，甚至標會得標後落跑。本案刑事部分，一審法院認為他長期無穩定收入，沒還款能力，卻利用「以債養債」方式製造資金雄厚假象詐財，犯後態度惡劣，今年4月間已依詐欺等罪，判余進成9年6個月徒刑。

其中，林姓女子也被余進成以「內線消息」所騙，她從100年起至103年間，前後3次匯款，總共被騙走2622萬餘元，卻血本無歸；林女的女兒也被騙走50萬元，兩人因此提訴求償，余進成沒有到庭，也沒有提出任何書狀陳述或聲明，法官依民事訴訟法規定，視同自認，判余賠償合計2672萬元，可上訴。