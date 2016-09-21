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鬱卒男跳河 警消施「洪荒之力」搶救阻悲劇

2016-09-21  19:05

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市消防局今日中午11時許接獲民眾報案，指稱三重區忠孝橋往台北市方向約3公里處，有名男子跨坐在橋墩上欲跳河自殺，三重分局大同派出所警員曾雋、蕭智謙火速趕到現場，雖苦勸20多分鐘，但高男仍不聽勸，縱身而下，就在千鈞一髮之際，警、消人員在混亂中一把將他拉住，近10名大漢施展「洪荒之力」才將高男拉上橋面上。

家屬事後接獲通知，匆匆趕到派出所，家屬向警方透露，高男生性寡言，平時也不太常跟家人互動，不清楚他為何要輕生，所幸警消及時搶救，才未釀成悲劇，頻頻向警方道謝。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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  • 警消千鈞一髮之際抓住想自殺的高男，他的雙腳還在橋墩外，險象環生。（記者曾健銘翻攝）

    警消千鈞一髮之際抓住想自殺的高男，他的雙腳還在橋墩外，險象環生。（記者曾健銘翻攝）

  • 近10名警、消合力將高男拉上橋面。（記者曾健銘翻攝）

    近10名警、消合力將高男拉上橋面。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方將欲跳河的高男拉上橋面。（記者曾健銘翻攝）

    警方將欲跳河的高男拉上橋面。（記者曾健銘翻攝）

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